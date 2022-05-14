Putin kan kanseri mi? Servis edilen ses kaydı Rusya'da büyük yankı uyandırdı - Son Dakika
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Putin kan kanseri mi? Servis edilen ses kaydı Rusya'da büyük yankı uyandırdı

14.05.2022 09:01

Ukrayna'yı işgal girişiminin ilk gününden beri verdiği kararlar ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez de sağlığıyla ilgili olarak manşetlere taşındı. Basın tarafından servis edilen bir ses kaydında birbirleriyle konuşan iki Rus oligarktan birinin Putin'in kan kanseri olduğunu söylediği duyuluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili haberler manşetlere Ukrayna savaşının başlamasından çok daha önce taşınmıştı. Ancak sıcak savaşın ortasında olduğumuz son iki buçuk ay boyunca kameraların önüne çok kereler geçmek zorunda kalan Rus lider hali, tavrı ve her açıdan incelenen fiziksel durumuyla bir kez daha hastalık söylentilerinin merkezine oturdu.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN SES KAYDI

New Lines dergisinin ele geçirdiği ve yayınladığı ses kayıtlarına göre bu sorunun cevabı evet. Batılı bir yatırımcı tarafından ele geçirildiği söylenen ve New Lines dergisine ulaştırılan kayıtta birbirleriyle konuşan iki Rus oligarktan birinin Putin'in kan kanseri olduğunu söylediği duyuluyor.

ALDIĞI ÖNLEMLER BUNA İŞARET Mİ?

Ses kaydında üst düzey oligark, Putin'in Covid konusunda aldığı önlemlerin ve kendisini ziyaret eden kişileri oturttuğu uzun masaların anlamının geçirdiği ameliyattan ve tedavi sürecinden kaynaklı olduğunu söylüyor.

Savunma Bakanı Şoygu ve Putin baş başa görüşürken... Putin, oturduğu masayı sanki her an düşecekmişçesine sıkı sıkı tutuyor

Kan kanseri oldukça ciddi ve tedavisi zor bir hastalık olmakla birlikte vücudun kendi savunma sistemine ve bağışıklığa zarar verdiği için koronavirüs salgının devam ettiği bu günlerde Putin'in yaptığı görüşmeler konusundaki hassasiyeti daha da anlamlı hale geliyor.

"ÖLMESİNİ HEPİMİZ UMUYORUZ"

Kayıtta, Kremlin ile yakın bağları olan ve kimliğini korumak için sadece 'Yuri' olarak adlandırılan oligark, Putin'in yaşadığına inanılan bir dizi sağlık sorununun kan kanseri olmasıyla bağlantılı olduğunu iddia etti. Ses kaydında Putin'i Ukrayna savaşı yüzünden açıkça kınayan oligark, "Putin'in kanserden ya da en yakınlarından alacağı bir darbeyle ölmesini hepimiz umuyoruz" sözlerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Putin kan kanseri mi? Servis edilen ses kaydı Rusya'da büyük yankı uyandırdı - Son Dakika


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