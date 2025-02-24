Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız - Son Dakika
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Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'ye giderek kıymetli madenler anlaşmasını imzalayacağının kesinleşmesinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin'den de açıklama geldi. Putin, "Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır." dedi.

24.02.2025 23:33
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ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Zelenskiy'nin kıymetli madenler anlaşmasını imzalamayı kabul ettiğini, yakın tarihte Beyaz Saray'a geleceğini belirtti.

ZELENSKİY, ANLAŞMAYA İMZA ATMAK İÇİN ABD'YE GİDİYOR

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti. "Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız." ifadelerini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın hem ABD'ye hem de Ukrayna ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

TRUMP: RUSYA İLE ÇOK İYİ GÖRÜŞMELER YAPTIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerin iyi sürdüğünü dile getiren Trump, "Rusya ile çok iyi görüşmeler yaptık. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz. Bence birkaç hafta gibi kısa sürede çok yol katettik." değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca, "Üzerinde çalışılan anlaşmaya çok yaklaşıyoruz, paramızı belirli bir süre içinde geri alacağımız bir anlaşma yapmaya çok yakınız." ifadesini kullandı.

"PUTİN İÇİN 'DİKTATÖR' İFADESİNİ RAHAT KULLANMAM"

ABD olarak Ukrayna'ya "daha önce kimsenin yardım etmediği kadar" yardım ettiklerini savunan Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım, Ukrayna şu anda hala barışı düşünemeyecek bir durumda olacaktı." dedi. Trump, bir muhabirin, "Putin için diktatör ifadesini kullanır mısınız?" şeklindeki sorusuna, "Bu tür ifadeleri rahat kullanmam." yanıtını verdi.

PUTİN: ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de konuya ilişkin açıklama geldi. Putin, "ABD ile savunma bütçelerinin karşılıklı yüzde 50 azaltılması iyi bir fikir, Çin de isterse sonradan katılabilir. Trump'ın Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek istediğine inanıyorum. Bu girişim Rusya'dan çok Ukrayna'nın çıkarınadır. Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır" dedi.

TRUMP VE MACRON ARASINDA "UKRAYNA" ANLAŞMAZLIĞI

Öte yandan Oval Ofis'teki görüşmenin son bölümünde Trump ile Macron arasında "Ukrayna'ya yapılan yardımlarla" ilgili anlaşmazlık dikkati çekti.

MACRON, TRUMP'IN KOLUNA DOKUNUP ARAYA GİRDİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı başlatan tarafın Rusya olduğunu ve bunun, Avrupa ülkelerine çok ciddi para kaybettirdiğini savunan Macron, Rusya'nın Avrupa'daki dondurulan fonlarının ilgili barış anlaşmasındaki maddelerden biri olması ve bu konunun tartışılması gerektiğini söyledi. Trump, "Gördüğünüz gibi Avrupa, Ukrayna'ya borç para veriyor. Yani paralarını geri alırlar." değerlendirmesini yapınca Macron, Trump'ın koluna hafifçe dokunarak "Açıkçası toplam temerrütlerin yüzde 60'ını biz ödedik. ABD'nin verdiği, kredi garanti hibeleri gibiydi, biz ise gerçek para sağladık. Avrupa'da 230 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız var, bunlar Rus varlıkları ama bu kredinin teminatı olarak değil çünkü bu bize ait değil." ifadelerini kullandı.

"PARALARINI GERİ ALIYORLAR"

Macron, "Günün sonunda müzakere edersek, buna sahip olacağız. Rusya bunu bize vermeye hazır olursa, günün sonunda o zaman kredi olacak." diye konuştu. Trump ise "Eğer buna inanıyorsanız, benim için sorun yok. Onlar paralarını geri alıyorlar. Biz almadık ama şimdi alıyoruz." dedi. Diğer yandan Trump, bir soru üzerine, barış anlaşmasının sağlanması halinde Rusya'ya gidebileceğini belirtti.

Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız

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Son Dakika Dünya Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız - Son Dakika

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