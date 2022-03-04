Putin, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmesi için şartını açıkladı - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda gelinen son durumu konuştu. Putin, savaşı bitirmek için şartını açıklarken Ukrayna ile de diyaloğa hazır olduklarını ifade etti.

3. TUR İÇİN UKRAYNA'DAN BEKLENTİSİNİ DİLE GETİRDİ

Rus İnterfax haber ajansına göre; Putin, Scholz'a "Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu fakat Kiev yönetiminin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini" söyledi. Putin, Ukrayna yönetiminin üçüncü tur müzakerelerde "makul ve yapıcı" bir pozisyon alacağını umduğunu da sözlerine ekledi.