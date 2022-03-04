Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda gelinen son durumu konuştu. Putin, savaşı bitirmek için şartını açıklarken Ukrayna ile de diyaloğa hazır olduklarını ifade etti.
Rus İnterfax haber ajansına göre; Putin, Scholz'a "Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu fakat Kiev yönetiminin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini" söyledi. Putin, Ukrayna yönetiminin üçüncü tur müzakerelerde "makul ve yapıcı" bir pozisyon alacağını umduğunu da sözlerine ekledi.
Son Dakika › Dünya › Putin, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmesi için şartını açıkladı - Son Dakika