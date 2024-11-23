Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin tarafından yayınlanan videosu sosyal medyada gündem oldu.
Putin'in masanın arkasında oturup resmi bir duyuru yaptığı 7 dakika 47 saniye süren videoda bir detay dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı'nın vücudu ve başının konuşmasının doğal akışında hareket ettiği ancak ellerinin video boyunca bir an bile kıpırdamadığı görüldü.
Ukrayna eski İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Videoyu hızlandırdığınızda Putin'in ellerinin hareket etmediği, sanki vücudundan ayrıymış gibi göründüğü görülüyor." dedi.
Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videoya yorum yağdı. Bazı kullanıcılar, "Bazen ellerinde şiddetli titreme oluyor. Çoğu zaman bu durumu saklamak için masaya ya da sandalyeye tutunuyor." derken bazı kullanıcılar ise videoda montaj olduğunu iddia etti.
Son Dakika › Dünya › Putin sekiz dakikalık videoda ellerini bir an bile oynatmadı - Son Dakika
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