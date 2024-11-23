Putin sekiz dakikalık videoda ellerini bir an bile oynatmadı - Son Dakika
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Dünya

Putin sekiz dakikalık videoda ellerini bir an bile oynatmadı

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Putin'in sekiz dakikalık duyuru videosu sosyal medyada gündem oldu. Rusya Devlet Başkanı'nın video boyunca ellerini hiç kıpırdatmaması dikkat çekti.

23.11.2024 16:26  Güncelleme: 16:40
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin tarafından yayınlanan videosu sosyal medyada gündem oldu.

SEKİZ DAKİKA BOYUNCA ELLERİNİ BİR AN HAREKET ETTİRMEDİ

Putin'in masanın arkasında oturup resmi bir duyuru yaptığı 7 dakika 47 saniye süren videoda bir detay dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı'nın vücudu ve başının konuşmasının doğal akışında hareket ettiği ancak ellerinin video boyunca bir an bile kıpırdamadığı görüldü.

"SANKİ VÜCUDUNDAN AYRI GİBİ"

Ukrayna eski İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Videoyu hızlandırdığınızda Putin'in ellerinin hareket etmediği, sanki vücudundan ayrıymış gibi göründüğü görülüyor." dedi.

Putin sekiz dakikalık videoda ellerini bir an bile oynatmadı

"BAZEN ELLERİNDE TİTREME OLUYOR"

Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videoya yorum yağdı. Bazı kullanıcılar, "Bazen ellerinde şiddetli titreme oluyor. Çoğu zaman bu durumu saklamak için masaya ya da sandalyeye tutunuyor." derken bazı kullanıcılar ise videoda montaj olduğunu iddia etti.

Putin sekiz dakikalık videoda ellerini bir an bile oynatmadı

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin sekiz dakikalık videoda ellerini bir an bile oynatmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hursit Yavas:
    Hep konuştu ukranyada battın koreden bir sürü yerden asker getirdin ! Rusların erkek populasyonu cok dusuk moskovada sokaklarda rus erkek görmen çok zor ! Rusyayı yakin gelecekte zor günler bekliyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Putin sekiz dakikalık videoda ellerini bir an bile oynatmadı - Son Dakika
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