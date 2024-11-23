Putin sekiz dakikalık videoda ellerini bir an bile oynatmadı

Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin tarafından yayınlanan videosu sosyal medyada gündem oldu.

SEKİZ DAKİKA BOYUNCA ELLERİNİ BİR AN HAREKET ETTİRMEDİ

Putin'in masanın arkasında oturup resmi bir duyuru yaptığı 7 dakika 47 saniye süren videoda bir detay dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı'nın vücudu ve başının konuşmasının doğal akışında hareket ettiği ancak ellerinin video boyunca bir an bile kıpırdamadığı görüldü.

"SANKİ VÜCUDUNDAN AYRI GİBİ"

Ukrayna eski İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Videoyu hızlandırdığınızda Putin'in ellerinin hareket etmediği, sanki vücudundan ayrıymış gibi göründüğü görülüyor." dedi.

"BAZEN ELLERİNDE TİTREME OLUYOR"

Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videoya yorum yağdı. Bazı kullanıcılar, "Bazen ellerinde şiddetli titreme oluyor. Çoğu zaman bu durumu saklamak için masaya ya da sandalyeye tutunuyor." derken bazı kullanıcılar ise videoda montaj olduğunu iddia etti.