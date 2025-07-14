Trump: Ukrayna\'ya Patriotları göndereceğiz

Rusya- Ukrayna savaşında Kiev'e ABD'den açık destek geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini belirterek maliyetin Avrupa Birliği'nin tarafından karşılayacağını söyledi.

Trump açıklamasında, "Sayısı kesinleşmedi ama biraz hava savunma sistemi göndereceğiz çünkü Ukraynalıların korunmaya ihtiyaçları var. Ama Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz. Bu bizim için iş olacak. Onlara çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz." dedi.

"PUTİN SABA GÜZEL KONUŞUYOR, AKŞAM BOPMBA YAĞDIRIYOR"

Trump, açıklamalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik de sert ifadeler kullandı. Putin'den beklentisinin farklı olduğunu dile getiren Trump, "Putin'in söylediklerinin arkasında biri olduğunu sanırdım. Çok güzel konuşuyor ancak sonra gece insanları bombalıyor. Bu hoşumuza gitmiyor." diyerek tepkisini dile getirdi.