Putin Trump\'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım

Dünya

Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i devirerek ikinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a Putin'den tebrik geldi.

"KONUŞMAYA HAZIRIM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ı tebrik etti ve kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Putin, "Donald Trump'ın Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarını kayda değer buluyorumTrump'a ilk döneminde zorbalık yaptıklar. Trump'ın suikast girişimi sırasındaki davranışından etkilendim; cesurdu." ifadelerini kullandı.