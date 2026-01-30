Putin, Trump'ın teklifini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

Putin, Trump\'ın teklifini kabul etti
30.01.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna krizine çözüm bulmaya yönelik müzakereler için daha elverişli koşulların oluşmasını isteyen Trump'ın bombardımanların durması için Putin'e sunduğu öneri kabul edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereler için uygun koşullar yaratmak amacıyla Ukrayna'ya yönelik bombardımanların 1 Şubat'a kadar durdurulması yönündeki talebinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Trump'ın bombardımanların durdurulması için Putin'den bizzat talepte bulunduğunu kaydeden Peskov, önerinin kabul edildiğinin altını çizdi.

TRUMP MİNNETTARLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlik sırasında, Rusya'nın başta Kiev olmak üzere Ukrayna şehirlerine yönelik bombardımanlarını askıya aldığını ve ABD'nin bunun için minnettar olduğunu söylemişti.

Ayrıca Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl çözüme kavuşturma konusunda büyük ilerlemenin kaydedildiğini savunan ABD lideri, "Orada büyük ilerlemenin kaydedildiğini düşünüyorum" demişti.

Ukraynalı militanlar her gün Rusya'daki sivilleri insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Rus ordusu buna karşılık olarak hassas silahların yanı sıra insansız hava araçlarını da kullanarak, Ukrayna'da yalnızca askeri hedefleri vuruyor.

"BM'NİN KIRIM VE DONBASS ÇIKARIMLARI SON DERECE HATALI"

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

  • BM Genel Sekreteri'nin halkların kendi kaderini tayin hakkının Kırım ve Donbass'taki durum için uygulanamaz olduğuna dair çıkarımları son derece hatalı
  • Zelenskiy'in Kiev'de buluşma teklifi hakkında: Putin, Zelenskiy'i kendi inisiyatifiyle hiçbir yere davet etmedi ve ona görüşme teklif etmedi. Putin'in Moskova'ya daveti, Zelenskiy'in inisiyatifine bir yanıt niteliğindeydi, bunun anlaşılması önemli
  • Zaporojye Nükleer Güç Santrali uzun zamandır Rus kontrolü altında ve Donbass'ta cephe hattındaki durum her şeyi açıklıyor
  • Zaporojye NGS'yi çarpışmadan bırakmayacağını söyleyen Zelenskiy'in sözleri, bunun santrale yönelik bir saldırı planı olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı konusunda soru işaretleri doğurdu

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Trump'ın teklifini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:40:30. #7.11#
SON DAKİKA: Putin, Trump'ın teklifini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.