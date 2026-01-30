Putin, Trump\'ın teklifini kabul etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereler için uygun koşullar yaratmak amacıyla Ukrayna'ya yönelik bombardımanların 1 Şubat'a kadar durdurulması yönündeki talebinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Trump'ın bombardımanların durdurulması için Putin'den bizzat talepte bulunduğunu kaydeden Peskov, önerinin kabul edildiğinin altını çizdi.

TRUMP MİNNETTARLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlik sırasında, Rusya'nın başta Kiev olmak üzere Ukrayna şehirlerine yönelik bombardımanlarını askıya aldığını ve ABD'nin bunun için minnettar olduğunu söylemişti.

Ayrıca Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl çözüme kavuşturma konusunda büyük ilerlemenin kaydedildiğini savunan ABD lideri, "Orada büyük ilerlemenin kaydedildiğini düşünüyorum" demişti.

Ukraynalı militanlar her gün Rusya'daki sivilleri insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Rus ordusu buna karşılık olarak hassas silahların yanı sıra insansız hava araçlarını da kullanarak, Ukrayna'da yalnızca askeri hedefleri vuruyor.

"BM'NİN KIRIM VE DONBASS ÇIKARIMLARI SON DERECE HATALI"

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle: