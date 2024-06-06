Putin, \'\'Türk ekonomisinin kaybı olur\'\' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan\'a bilgi verin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'nın Türkiye'ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalıştığını söyledi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin" diyen Putin, sevkiyat sistemine saldırı düzenlendiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda düzenlediği toplantıda Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere de değindi.

Putin, Türkiye ile ticari ilişkilerin ve iki ülke ticaret hacminin geliştiğine işaret ederek, "Bana öyle geliyor ki Türkiye'de hükümetin ekonomik bloğu son zamanlarda kredi almaya, yatırım yapmaya, Batılı finans kuruluşlarından hibe almaya ağırlık veriyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil ama eğer Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur. Bana göre böyle bir tehdit var" değerlendirmesinde bulundu.

"NÜKLEERDE GÜVENİLİR BİR ORTAKLIĞIMIZ VAR"

Projede çok sayıda Türk uzmanın çalıştığını aktaran Putin, Akkuyu NGS'nin Türk ekonomisi ve enerji sektörü için yeni bir alan açtığını söyledi.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu NGS ile stratejik bir karar verdiği görüşünü paylaşarak, "Birçok faydasının yanı sıra hidrokarbon kaynaklara bağımlılığı da azaltıyor. Bu alanda da güvenilir bir çalışma ortaklığımız var" dedi.

"ERDOĞAN'A BİLGİ VERİN"

Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezinin, başta Avrupa'ya yönelik olmak üzere gaz ticareti için elektronik bir platform olmasının planlandığını belirten Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Türkiye, Ukrayna ile bazı alanlarda işbirliği yaparken, Ukrayna, Türkiye'ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalışıyor. Bu bir şaka veya herhangi bir şekilde abartma değil. Rus ordusunun elektronik harp sistemleri tarafından iki insansız hava aracı düşürüldü ve Karadeniz sahilindeki gaz pompalama istasyonunun yanına düştü. Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin. Karadeniz altındaki sevkiyat sistemini koruyan gemilere yönelik de sürekli insansız deniz araçlarıyla saldırı yapılıyor."