Putin'den Ukrayna'ya mesaj: Müzakerenin uzaması Rusya'nın taleplerini artırır - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Macron'un Ukrayna'daki savaşla ilgili son durumu ele aldıkları belirtildi.

"UKRAYNA'NIN SABOTAJLARINA TEK KELİME EDİLMEDİ"

Putin'in görüşmede, Macron'un Ukrayna savaşına yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Putin, söz konusu konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime edilmediğine işaret etti." ifadesi kullanıldı.

"ÖNCELİKLİ KOŞULLARI RUSYA İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAMALARI"

Açıklamada, Putin'in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi." bilgisi paylaşıldı.

PUTİN'DEN MÜZAKERE MESAJI

Putin'in, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini "ne olursa olsun" tamamlayacağının altını çizdiği görüşmede, "Müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimleri sadece müzakerelerde Ukrayna için Rusya'nın ek taleplerine yol açacaktır." dediği aktarıldı.