Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek - Son Dakika
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Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek

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400'den fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği konuşulan Kursk bölgesindeki saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu saldırıya en sert şekilde karşılık vereceklerini ifade etti. Ukrayna'nın savaş alanında Rus ilerlemesini yavaşlatmaya çalıştığını belirten Putin, "Rus güçleri cephe hattı boyunca ilerliyor" diye konuştu.

12.08.2024 15:14  Güncelleme: 15:31
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Rusya'nın Kursk bölgesinde Rus askerlerini taşıyan konvoyun Ukrayna tarafından füzelerle vurulması sonucu 400 askerin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili Rusya cephesinden yapılan açıklamada "Ukrayna'nın Kursk saldırısına yanıt verilecek" dedi.

GÜVENLİK KONSEYİTOPLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına sınır ötesi saldırı başlatmasının ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı. Putin başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi'nde Kursk saldırısı ve 7 gündür sınırda devam eden çatışmalar görüşüldü. Putin toplantıda, Ukraynalı askerlerin Rusya'ya girişini değerlendirerek gönderilmeleri gerektiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna saldırısına karşılık vereceğini belirten Putin, sınır bölgesinin daha da istikrarsızlaştırılmaya çalışılacağını aktardı.

"RUS GÜÇLERİ CEPHE HATTI BOYUNCA İLERLİYOR"

Putin toplantıda, "Ukrayna'nın müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalıştığı görülüyor ama sivillere ateş açan insanlarla ne tür müzakerelerden söz edilebilir. Rus güçleri cephe hattı boyunca ilerliyor" diye konuştu.

"400 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Rusya'nın Kursk bölgesinde Rus askerlerini taşıyan konvoyun Ukrayna tarafından füzelerle vurulması sonucu 400 askerin hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili Rusya cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken saldırı sonrası çekildiği öne sürülen görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

İşte servis edilen o görüntüler:

Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin\'den Ukrayna\'ya gözdağı: Karşılık verilecek

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Son Dakika Dünya Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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  • Veysi Karaman: ABD bin ekmeğine biri bal sürüyor diğeri kaymak aferim devam edin 35 1 Yanıtla
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