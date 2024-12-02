Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la yaptığı görüşmede Suriye'de yaşanan son durumu ele aldı. İki lider, Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyonda olunması gerektiğini vurguladı.
Beşar Esad rejimine karşı muhaliflerin harekata geçtiği Suriye'de karışıklık gittikçe artarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kremlin, Putin ve Pezekiyan'ın Suriye'deki son durumu ele aldığını belirtti. Açıklamada, "Görüşmede Suriye Arap Cumhuriyeti'nde tırmanan duruma odaklanıldı" ifadelerine yer verildi.
Kremlin, "Suriye'nin meşru makamlarının anayasal düzeni yeniden tesis etme ve Suriye Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını yeniden sağlama yönündeki eylemlerine koşulsuz destek ifade edildi" açıklamasını yaparken, Türkiye detayı dikkat çekti. Görüşmede iki liderin, Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon çağrısında bulunduğu belirtildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.
Son Dakika › Dünya › Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı - Son Dakika
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