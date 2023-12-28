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Rusya'da Putin yanlısı siyasetçi şüpheli bir şekilde öldü - Son Dakika
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Rusya'da Putin yanlısı siyasetçi şüpheli bir şekilde öldü

Rusya'nın batısındaki Sibirya'da, Putin yanlısı siyasetçi Vladimir Egorov'un üçüncü kattan düşerek öldüğü bildirildi. Tobolsk City Duma üyesi olan Egorov'un ölümünde cinayet şüphesi bulunmamakla birlikte, otopsi sonucu ölüm nedeni netlik kazanacak

Rusya\'da Putin yanlısı siyasetçi şüpheli bir şekilde öldü
28.12.2023 - 17:41,  Güncelleme: 17:47
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Rusya'nın batısındaki Sibirya'da, Putin yanlısı bölgesel siyasetçi Vladimir Egorov'un, 46 yaşındaki, şüpheli bir şekilde üçüncü kattan düşerek öldüğü bildirildi.

Egorov, zengin ve etkili bir siyasetçiydi ve petrol zengini Tobolsk şehrinde, Birleşik Rusya partisinin bir üyesi olarak öne çıkıyordu.

Tobolsk City Duma üyesi, Tobolsk'un Tyumen Oblastı'ndaki Kedrovaya Caddesi'ndeki bir evin üçüncü kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Rus Telegram kanalı Baza, Rus güvenlik servislerinden aldığı bilgilere dayanarak Egorov'un ölümünde cinayet şüphesi olmadığını, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacağını söyledi.

Egorov'un cesedi evinin bahçesinde bulundu. Bazı kaynaklar ise Egorov'un kalp krizi geçirip ölmüş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Eğitimli bir avukat olan ve iş dünyasında çeşitli çıkarları bulunan Egorov, daha önce 2016'da bir yolsuzluk skandalı nedeniyle şehir yönetiminden ayrılmak zorunda kalmış, ancak siyasete geri dönerek Tobolsk şehrinin en varlıklı politikacılarından biri oldu.

Egorov, Rusya ve Ukrayna savaşı başladığından bu yana pencereden düşen ilk kişi değil.

Geçen Haziran ayında, Loko-Bank'ın 28 yaşındaki yöneticisi Kristina Baikova'nın, Khodynsky Bulvarı'ndaki 11. kattaki daire penceresinden düştüğü bildirilmişti. Bu tür olaylar, Rusya'daki önemli figürlerin pencereden düşerek hayatını kaybetmesi, Ukrayna'ya karşı başlatılan savaşın başlamasından bu yana şüphelere neden oldu.

Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, şüpheli bir şekilde pencereden düşerek hayatını kaybetti
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, şüpheli bir şekilde pencereden düşerek hayatını kaybetti
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, şüpheli bir şekilde pencereden düşerek hayatını kaybetti
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Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

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