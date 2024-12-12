Rakka'da terör örgütü PKK/ YPG sivillere ateş açtı, 4 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki kentlerde halk terör örgütüne karşı protestolarına devam ediyor. Rakka kentinde terör örgütünün kentten çıkmasını isteyen halk protesto düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'nin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklar, Haseke kentinde de halkın terör örgütünü protesto ettiğini belirterek, terör örgütü paçavrası yerine Suriye'nin yeni bayrağını asan bir göstericiye ateş açıldığını aktardı.
Son Dakika › Dünya › Rakka'da terör örgütü PKK/YPG sivillere ateş açtı: 4 ölü - Son Dakika
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