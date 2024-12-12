Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti - Son Dakika
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Dünya

Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti

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Suriye'nin Rakka kentinde yaşayan halk, terör örgütü PKK/YPG'nin kentten ayrılması talebiyle gösteri düzenledi.

12.12.2024 19:02
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Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrası hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolünde olan bölgelerde halkın tepkileri sürüyor.

PROTESTO DÜZENLENDİ

Son olarak Suriye'nin Rakka kentinde halk, PKK/YPG'li teröristlerin ayrılması için gösteri düzenledi. Gösterinin görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Rakka\'da PKK\'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti

Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Rakka, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    halkın desteği olmayan hiç bir yerde terörist barınamaz aferim size 7 2 Yanıtla
  • yavuz d:
    sabahtan aksama ekepe palavrasi diyen hevaller :) 5 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    E onlarda Esad karşıtı taraftaydı.. Sonuçta Esad ın devrilmesine sevinenler PKK nın müttefiki olmuyor mu? 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Suriye de Sorunlar Bitmez Daha 1 0 Yanıtla
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