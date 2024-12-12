Rakka\'da PKK\'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti

Dünya

Suriye 'de Esad'ın devrilmesi sonrası hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/ YPG 'nin kontrolünde olan bölgelerde halkın tepkileri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.