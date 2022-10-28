Eve erken gelen kadın kız kardeşini ve kocasını uygunsuz bir şekilde yakaladı

İnsanların isimlerini açıklamadan özel durumlarını açıkladığı sosyal platform Reddit'te kardeşi ve kocasının ihanetiyle sarsılan bir kadın kullanıcılardan yardım istedi.

Kocasıve kız kardeşini uygunsuz bir şekilde yakalamasına rağmen kocasının ve kız kardeşinin hayatındaki en önemli iki kişi olduğunu söyleyen kadın, ikisini de hayatından çıkarmanın çok zor olduğunu, bu nedenle sabah eve gidip hiçbir şey olmamış gibi davranacağını söyleyerek Reddit kullanıcılarından ne yapması konusunda fikirlerini açıklamalarını istedi.

Reddit kullanıcıları ise kadına evini satmasını kocası ve kız kardeşi ile ilişkisini tamamen bitirmesini söyledi.

Bazı kullanıcılar ise kadına kocası ve kız kardeşi için "Önemli bir kişi olsan sana bu ihaneti yapmazlardı" deyip kendileri ile yüzleşip hesap sormalarını istedi. Bazı kullanıcılar ise kadından kocası ve kız kardeşinin telefonlarını engellemelerini istedi.