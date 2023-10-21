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Açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze için sadece 20 tırın geçmesine izin verildi - Son Dakika

Açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze için sadece 20 tırın geçmesine izin verildi

Son Güncelleme: 21.10.2023 13:26

İsrail'in günlerdir bombardımana tuttuğu Gazze'ye insanı yardım için açılan Refah Sınır Kapısı'ndan ilaç, tıbbi malzeme ve gıdanın bulunduğu 20 tırın geçişine izin verildi. Günlerdir aç susuz can çekişen Gazze halkı için sadece 20 tırın geçişine izin verilmesi yardımların yeterli olmayacağı konusunda endişe yarattı.

İsrail'in 2 haftadır bombaladığı Gazze'de halk zor durumda. İsrail'in tam ambargo uyguladığı Gazze'ye günlerdir su, yakıt, ilaç, elektrik ve gıda giremezken bugün Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez yardım tırlarının geçişine izin verildi. Ancak sadece 20 tırın geçişine izin verilmesi yardımların yeterli olmayacağı konusunda endişeye neden oldu.

GAZZE'DE 4 BİN'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatması ve İsrail'in karşı saldırıyla cevap vermesiyle bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. İsrail günlerdir Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, bölge halkı yaşam mücadelesi veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 4 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

BÖLGE HALKI ZOR DURUMDA

Hamas'ın operasyonu sonrası Gazze'yi yerle bir eden İsrail, bölgeye tam ambargo uyguluyor. İçeriye günlerdir su, yakıt, ilaç, elektrik ve gıda malzemesi girmesine izin verilmezken bölge halkı bir yandan bombalarla bir yandan da açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

Refah Sınır kapısı açıldı ancak Gazze'ye giden yardım tırlarının sayısı düşündürücü

YARDIM TIRLARI GAZZE'YE GİRİŞ YAPTI

Gazze'de yaşanan insanlık dramı sonrası dünya liderlerinin devreye girmesiyle bugün Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez yardım tırlarının geçişine izin verildi. İlaç, su, yakıt ve gıda malzemelerinden oluşan 20 tır, bugün Gazze'ye giriş yaptı.

DSÖ 300 BİN KİŞİLİK SAĞLIK MALZEMESİ GÖNDERDİ

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bürosu, DSÖ'nün Gazze'ye 4 kamyonluk tıbbi malzeme gönderdiğini açıkladı. DSÖ Doğu Akdeniz Bürosu, Gazze'ye doğru yola çıkan 4 kamyonun içinde; 1200 kişilik travma tedavi tıbbi malzemesi, 235 kişilik travma çantaları, kronik hastalıklar için 1500 kişiye ilaç ve üç ay boyunca 300 bin kişiye yetecek temel sağlık malzemeleri bulunduğunu açıkladı.

Refah Sınır kapısı açıldı ancak Gazze'ye giden yardım tırlarının sayısı düşündürücü

HAMAS: SINIRLI YARDIMLAR KENTTEKİ İNSANİ FELAKETİ DEĞİŞTİRMEYECEK

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşundan, Refah Sınır Kapısı'ndan gelen yardımları Gazze'nin tamamına yönlendirmesini beklediklerini belirtti. Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Refah Sınır Kapısı'ndan yardımları teslim alan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kentin çeşitli bölgelerinde yardımları hak sahiplerine ulaştırmasını beklediklerini söyledi. Maruf, "Geçici süreyle açılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan girecek sınırlı yardımlar kentte yaşanan insani felaketi değiştirmeyecek." dedi.

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Son Dakika Dünya Açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze için sadece 20 tırın geçmesine izin verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze için sadece 20 tırın geçmesine izin verildi - Son Dakika
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