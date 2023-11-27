Rehine takasına damga vuran görüntü! Hamas üyesinden İsrailli rehineye duygusal veda

İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşma kapsamında 3. rehine takası gerçekleşti. Hamas, son olarak elindeki 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu vatandaşı Kızılhaç'a teslim ederken İsrail de 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Öte yandan Hamas'ın Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği İsrailli rehine Maya'nın görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

KATLİAMIN ARDINDAN GELEN ATEŞKES

7 Ekim'den bu yana İsrail ve Hamas arasında çatışmalar başlamış, İsrail ordusu Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam yapmıştı. Diğer ülkelerin araya girmesiyle İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya girmişti. Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

175 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Ateşkesin 3. gününde 3 kez esir değişimi gerçekleşti. Bu süreçte toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu. Esir takası sürecinde Hamas tarafından 13'er kişilik üç grup halinde 39 İsrail vatandaşı serbest bırakılırken, İsrail tarafından 39 kişilik üç grup halinde 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Hamas'tan 17 Taylandlı, 1 Filipinli ve 1 İsrailli Rus'u serbest bırakmasıyla özgürlüğüne kavuşan esirlerin sayısı toplamda 175'e ulaştı.

"BY BY MAYA"

Hamas tarafından esir takasına ilişkin görüntüler de yayınlandı. Görüntülerde ise Maya isimli bir İsrailli genç kızın yüz ifadesi gündem oldu. Maya kendisini bırakan Hamas üyesine teşekkür ederken yüzü kapalı şahsın ise "By By Maya" dediği duyuluyor.

14 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.