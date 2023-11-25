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Rehine takasının 2. gününde pürüz! Hamas, 13 İsraillinin serbest bırakılmasını erteledi - Son Dakika

Rehine takasının 2. gününde pürüz! Hamas, 13 İsraillinin serbest bırakılmasını erteledi

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının 2. gününde pürüz çıktı. Hamas, İsrail'in anlaşma standartlarına uymadığı gerekçesiyle serbest bırakmayı planladığı 13 İsrailli rehinenin salıverilmesini erteledi.

25.11.2023 - 19:03,  Güncelleme: 20:21
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İsrail ve Hamas arasında sağlanan esir takası anlaşması kapsamında, Hamas elinde rehin olarak tuttuğu 13 İsraillinin salıverilmesini erteledi. Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik." ifadelerine yer verildi.

HAMAS 13 İSRAİLLİ REHİNENİN SERBEST BIRAKILMASINI ERTELEDİ

Hamas ve İsrail arasında uzlaşmaya varılan geçici ateşkes anlaşması dün itibarıyla devreye girdi. Dün ateşkesin ilk gününde karşılıklı olarak 14 İsrailli rehine ve 39 Filistinli serbest bırakıldı. Bugün de gerçekleşecek 2. rehine takası için kritrik dakikalar yaşanıyor. Ateşkesin 2. gününde Hamas, İsrail'in anlaşmaya uymamasını neden göstererek 13 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını erteledi.

Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

"ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ERTELEDİK"

Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL ASKERLERİ FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇTI

Öte yandan İsrail askerleri, Filistinli rehinelerin serbest bırakılacağı Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nin önündeki kalabalığa ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Rehine takasının 2. gününde pürüz! Hamas, 13 İsraillinin serbest bırakılmasını erteledi

İLK GÜN GAZZE'YE 200 İNSANI YARDIM TIRI GİRMİŞTİ

İnsani aranın ilk gününde Gazze'ye 200 tır insani yardım gönderildi Mısır Basın Enformasyon Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde başlayan insani aranın ilk gününde yardım malzemesi yüklü 200 tır, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Ayrıca, İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.Filistin Kızılayı da İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'ye 61 tırlık en büyük yardım konvoyunu gönderdi. Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 66 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

REHİNE TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Operasyonu sonrası 49 gündür tam ablukaya aldığı Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan rehine takası gerçekleşti.

Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

HAMAS, İLK GÜN 11 TAYLANDLI VE 13 İSRAİLLİYİ SERBEST BIRAKTI

Anlaşma kapsamında 4 günlük ateşkes 24 Kasım sabah saatlerinde başladı. Akşama doğru ise rehine takasında hareketli anlar başladı. Hamas önce 7 Ekim'de rehin aldığı 11 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı. Taylandlıların serbest bırakılmasının ardından söz verildiği üzere 13 İsrailli de Kızılhaç'a teslim edildi.

Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

İSRAİL DE 39 FİLİSTİNLİ KADIN VE ÇOCUĞU SERBEST BIRAKTI

Hamas'ın bıraktığı 13 İsrailliye karşılık İsrail tarafı da, hapishanede tutulan 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.

Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

4 GÜN BOYUNCA 50 İSRAİLLİ VE 150 FİLİSTİN SALIVERİLECEK

İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi'nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

7 EKİM'DEN BU YANA 386 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

KASSAM TUGAYLARI 239 İSRAİLLİYİ ESİR ALDI

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13'ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail'e döndü.

Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rehine takasının 2. gününde pürüz! Hamas, 13 İsraillinin serbest bırakılmasını erteledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rehine takasının 2. gününde pürüz! Hamas, 13 İsraillinin serbest bırakılmasını erteledi - Son Dakika
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