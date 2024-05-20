İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası gözler yaşanan olayın sebebine çevrildi.
Kaza sırasında çok ciddi bir kontrol edilebilirlik sorunu olabileceğine dikkat çeken havacılık uzmanı Kyle Bailey, Katar merkezli Al-Jazeera'ya yaptığı açıklamada pilotun "mayday" yani acil durum çağrısı yapmadığını vurguladı.
Bir helikopterin uçuş esnasında ciddi bir teknik sorun yaşaması durumunda pilotun ilk görevinin uçağı uçurmak olduğuna iletişiminse ikinci planda kaldığına işaret eden Bailey, "Temelde herhangi bir iletişim görmedik... Çünkü pilot muhtemelen helikopteri indirmeye ya da havada tutmaya odaklanmıştı" dedi.
Helikopterin iki parça halinde olmasından kuyruk rotorunun kesildiğinin anlaşıldığını belirten Bailey, "Bu da ana rotor kanadının kuyruğa çarpmasının bir sonucu olabilir" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Reisi'nin öldüğü kazada 'mayday' detayı! Havacılık uzmanları aynı noktaya dikkat çektiler - Son Dakika
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