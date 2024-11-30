Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib\'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi

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Suriye'de dün Halep kent merkezine giren Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. İdlib'de de ilerleyen muhalifler, bir ilçede daha kontrolü aldı.

MÜHİMMAT VE ASKERİ ARAÇLARA EL KONULDU

Halep'in merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

İDLİB'DE DE HIZLA İLERLİYORLAR

Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerleyen silahlı gruplar, İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi. Son olarak, kentin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolü de ele geçirildi.