Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi - Son Dakika
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Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi

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Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

30.11.2024 12:20  Güncelleme: 12:33
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Suriye'de dün Halep kent merkezine giren Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. İdlib'de de ilerleyen muhalifler, bir ilçede daha kontrolü aldı.

MÜHİMMAT VE ASKERİ ARAÇLARA EL KONULDU

Halep'in merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi ele geçirildi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi ele geçirildi

İDLİB'DE DE HIZLA İLERLİYORLAR

Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerleyen silahlı gruplar, İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi. Son olarak, kentin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolü de ele geçirildi.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi ele geçirildi

NE OLMUŞTU?

27 Kasım'da, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi ele geçirildi
Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi ele geçirildi
Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi ele geçirildi
Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi ele geçirildi
Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib\'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi

Güncel, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tahsin Mehdevi:
    rejim değil, Suriye. muhalif değil ışid El-Kaide ve türevleri nato mucahİTleri teröristler bunlar. 14 75 Yanıtla
  • Cengiz Giderer:
    Bu muhalif güç dediklerimizin içlerinde neler, var neler uçlar yakında birbirlerini de yiyebilir 5 29 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Ula bu ülkede ne çok proftırıs var yaa. Anında teşhisi koyuyorlar. 7 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Hz Muhammeddin ordusu hızla ilerliyor .. 2 6 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    lübnan'da, mısır'da, suriye'de, Irak'ta hatta filistin'de rejim karşıtı muhalifleri destekledik, peki bu kimin işine yaradı? bizim işimize yaramadığı kesin. Niye diye sormak gerekiyor. 3 2 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    darısı bizdeki putlara 1 2 Yanıtla
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