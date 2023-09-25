Roma dönemine ait mozaikler kadınların binlerce yıldır bikini giydiklerini gösteiyor

Antik Sicilya mozaği, Roma kadınlarının spor yaparken bikini giydiklerini gösteriyor.

Birçok kişi bikininin 1946 yılında Fransız tasarımcısı tarafından icat edildiğini biliniyor ancak Sicilya'daki Casale'deki Roma villasında bulunan dördüncü yüzyıla ait bir antik mozaik şaşırtıcı bir keşif sunuyor. Arkeolojik kalıntılar arasında, antik Roma mozaiklerinin en geniş koleksiyonlarından biri dikkat çekici bir şekilde korunmuştu.

Villa içindeki "The Winner's Crowning" olarak bilinen sanatta, çeşitli kadınlar cüretkar kıyafetler içinde tasvir ediliyor. Sekizi modern versiyona benzer iki parçalı bikiniler giyerken, bir kadın şeffaf sarı bir elbise giyer ve sadece bir figür zamanın tahribatına dayanamamıştır.

Bu giysinin alt kısmı, erkek külodu gibi görünen terracotta renkli bir kumaş veya deri kayış gibi görünüyor. Üst kısım, çağdaşsız bir tasarıma benziyor ve antik Yunan'ın göğüs askılarına benzeyen, genellikle keten kumaştan yapılmış olan bir tasarımı yankılıyor. Bu giysiler, fiziksel aktivitelerde bulunan aktif kadınlara hizmet etti.

Bikini: Yüzme için değil, spor için

Bu nedenle, antik çağda bikininin yüzme için değil, spor aktiviteleri için hizmet ettiği sonucuna varılabilir, işte mozaikte tasvir edilen kadınların içinde bulunduğu şey budur.

Bazıları koşuyor, diğerleri disk atıyor veya ağırlıkları tutuyor ve iki kadın bir top oyunu oynarken görülüyor, muhtemelen voleybolun erken bir formu. Top oyunlarının uzun bir geçmişi vardır ve Homeros'un Odesi'nde bahsedilmiştir.

Mozaikteki merkezdeki bir kadın zafer çelenği ile kendini taçlandırmaya hazırlanırken avuç dalı tutuyor, muhtemelen olağanüstü performans için bir ödül olan. Tüm bu kadınlar atletiktir, kollarında ve bacaklarında iyi tanımlanmış kas konturları sergilerler.

Spor dünyasında, antik Roma'daki kadınlara fiziksel aktivitelere katılma izni verilmiş, ancak belirli ataerkil sınırlamalar içinde. Onlara erkeklerle yarışma izni verilmedi ve kamusal kadın çıplaklığı teşvik edilmedi. Bu nedenle modern bikininin bir öncüsü, rahat bir şekilde spor yapmalarını sağladı.

Diğer arkeolojik bulgular

Bu mozaik, bu giysinin antik kökenlerinin tek kanıtı değil.

1998 yılında İngiliz arkeologlar, modern mayo ile daha uygun bir şekilde uyum sağlayan ince iplerle bağlandığında modern mayoya daha uygun bir şey olan bir bikini altı veya benzer bir şey buldular. Bu ilginç kalıntı şimdi Londra Müzesi'nde sergileniyor.