Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti

Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti

Romanya'nın Brasov şehri yakınlarındaki Bucegi dağlarında yürüyüş yapan 19 yaşındaki genç bir kadın, ayı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Ayı, genç kadını 122 metrelik bir uçurumdan aşağı attı. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, genç kadının cesedi etrafında dolanan ayıyı öldürdü. Bu trajik olayın ardından Romanya Başbakanı, ayı saldırılarını önlemek için olağanüstü bir parlamento oturumu düzenlemeye çağırdı.

11.07.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'nın ortasında, Brasov şehri yakınlarındaki Bucegi dağlarında yürüyüş yapan 19 yaşındaki bir genç kız, ayı tarafından saldırıya uğradı. Ayının 122 metrelik bir uçurumdan attığı genç kadın hayatını kaybetti.

AYI GENÇ KIZI ÖNCE SÜRÜKLEDİ SONRA UÇURUMDAN ATTI

Olayla ilgili olarak, genç kızın erkek arkadaşı, ayının önce genç kızın ayağını yakaladığını vesürükleyerek uçurumdan attığını anlattı. Yerel yetkililer, korku içinde olan Maria'nın ayı saldırısı sırasında ilk yardım ekiplerini arayarak yardım çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, ayıyı genç kızın cesedi etrafında dolanırken buldu. Ekipler, cesede ulaşmak için ayıyı öldürdü.

Saldırıya şahit olan ve kendisi zarar görmeyen genç kızın erkek arkadaşı, "Ayı aniden ortaya çıktı. Ayıyı korkutmaya çalıştım, ama talihsizlik oldu. Keşke ben olsaydım" dedi.

Kurtarma ekiplerine göre, ayı genç kadını yolda saldırdı, ormanlık alana sürükledi ve burada bir uçurumdan attı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Doğa uzmanları, ayının saldırısının nedenlerini incelemeye devam ediyor. Bazı uzmanlar, genç kızın ayının saldırısından kaçmaya çalışırken uçuruma düşmüş olabileceğini öne sürüyor.

Bu trajedi sonrasında Romanya Başbakanı, ayı saldırılarını önlemek için olağanüstü bir parlamento oturumu düzenlemeye çağırdı. Romanya, Rusya dışında Avrupa'nın en büyük boz ayısı popülasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Romanya, Rusya, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ilyas erduran: habere bak nedeni araştırılıyormuş ayida yapay zeka varmı yokmu diyemi???????? 2 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: bunun için parlamentoyu toplayan yetkilileri tebrik ediyorum. Halkını düşünen yönetici bu şekilde olur bizdeki gibi değil 0 0 Yanıtla

14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
10:55 Elektrikte yeni dönem Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor Elektrikte yeni dönem! Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:35:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement