ABD'de yaşanan siyasi ve askeri gelişmeleri Haberler.com canlı yayınında değerlendiren Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, İran'la gerilimin tehlikeli bir boyuta ulaşabileceğini söyledi. Trump'ın olası bir müdahaleye sıcak baktığını belirten Sural, ABD halkının bu konuda ciddi kaygılar taşıdığına da dikkat çekti.
Rona Doğan Sural, İran-ABD geriliminde çatışma yerine müzakerenin iki taraf için de çıkar sağlayacağını belirtti. "Müzakere yoluna gitmek hem İran'ın, hem Amerika'nın işine gelecektir" ifadeleriyle diplomasi çağrısı yaptı.
İran'ın nükleer faaliyetlerine değinen Sural, "İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesi %60. Bu değer %90'a çıkarsa nükleer silah olarak kullanılabilecek hale gelir" diyerek nükleer tehdit uyarısında bulundu. Trump'ın bu süreci durdurmak istediğini de sözlerine ekledi.
Sural'a göre Trump'ın müdahale kararı küresel etkiye sahip olabilir. "Trump 'ABD olarak İran'a saldırıyoruz' derse, 2 saat içerisinde dünyanın pek çok yerinden İran'a saldırılar gerçekleştirilecek" ifadeleriyle olası bir savaşın boyutuna dikkat çekti.
Sural, ABD kamuoyunun genel tutumunu da aktardı: "ABD halkının %60'ı ülkesinin İran'a saldırıda aktif rol oynamasını kesinlikle istemiyor." Toplumun savaş karşıtı tutumu, yönetimin kararlarını etkileyebilir.
Son Dakika › Dünya › Rona Sural: Trump İran'ın nükleer üretimine dur demek istiyor - Son Dakika
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