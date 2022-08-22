Konserde giydiği kıyafet şikayet edildi! Genç kadın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konserde giydiği kıyafet şikayet edildi! Genç kadın tutuklandı

22.08.2022 11:26

Fransız sanatçı Tayc'ın Ruanda'nın Kigali kentinde verdiği konserde şeffaf siyah bir elbise ile giden Liliane Mugabekazi adlı kadın, ahlaka aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

Ruanda'nın Kigali kentinde Fransız sanatçı Tayc'ın sahne aldığı konserde şeffaf siyah bir elbise giyen 24 yaşındaki Liliane Mugabekazi adlı kadın, adeta ülkeyi karıştırdı.

HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNULDU

Kadının giydiği kıyafet nedeniyle polis ekiplerine şikayette bulunuldu. Kadının yerini tespit eden ekipler, kısa sürede Liliane'yi gözaltına aldı. Savcılık tarafından olayla hazırlanan iddianamede ise, "Konsere mahrem yerleri açık bir kıyafetle katıldı. Bu bizim ayıp diye nitelendirdiğimiz bir kıyafet" denildi.

Genç kadının konserde giydiği kıyafet ortalığı karıştırdı, devreye polisler girdi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılığın verdiği kararın ardından Liliane Mugabekazi, hapishaneye gönderildi. Ayrıca savcılık, kadının 30 gün boyunca hapiste kalmasını talep etti. 12 gün boyunca cezaevinde kalan kadın, kefalet ödemesinin ardından 12 sonra serbest bırakıldı.

İşte genç kadının konserde giydiği kıyafet:

Genç kadının konserde giydiği kıyafet ortalığı karıştırdı, devreye polisler girdi
YORUMLAR
500
Tan Taşçı'nın toplumsal olaylara yer verdiği yeni klibi sosyal medyayı salladı Tan Taşçı'nın toplumsal olaylara yer verdiği yeni klibi sosyal medyayı salladı Feci kazada ölen 15 kişinin cenazesinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin gözyaşlarını tutamadı Feci kazada ölen 15 kişinin cenazesinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin gözyaşlarını tutamadı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Konserde giydiği kıyafet şikayet edildi! Genç kadın tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:26 Konserde giydiği kıyafet şikayet edildi! Genç kadın tutuklandı
10:56 Feci kazada ölen 15 kişinin cenazesinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin gözyaşlarını tutamadı
10:52 AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma haberlerine erişim engeli getirildi
10:54 Tan Taşçı'nın toplumsal olaylara yer verdiği yeni klibi sosyal medyayı salladı
10:52 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 İBB Başkanı İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefete uyarı: Bir an önce aday belirlenmeli, gecikme iktidara yarar
10:42 İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı
10:38 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:34 Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar
10:35 İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 11:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: Konserde giydiği kıyafet şikayet edildi! Genç kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement