Ruh çağıran çift, raftan düşen bebeği görünce korkuyla odadan kaçtı - Son Dakika
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Dünya

Ruh çağıran çift, raftan düşen bebeği görünce korkuyla odadan kaçtı

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Birleşik Krallık'taki Chester'da bulunan Ye Olde Kings Head oteli, 'en hayaletli' mekan olarak biliniyor. Eski bir genelevden dönüştürülen otel, My Haunted Project için CCTV kameralarıyla donatılmış. Yakın zamanda, bir çift odalarında hayaletten işaret isteyince raftan bir bebek düştü. Paranormal araştırmacılar, bu olayın 'çocuk poltergeist' kaynaklı olduğunu düşünüyor. Otelde daha önce de 'hayalet keşiş' ve konuşan bir bebek görüldüğü iddia edilmişti.

12.10.2024 16:48  Güncelleme: 17:03
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Chester'daki Ye Olde Kings Head otelinde ilginç bir olay yaşandı. Bir çift, kaldıkları odada bir hayaletten kendini göstermesini istedi ve beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Eski bir genelev olan ve sonradan hana dönüştürülen otel, Birleşik Krallık'ın "en hayaletli" binası olarak biliniyor. My Haunted Project kapsamında, doğaüstü aktiviteleri izlemek için CCTV kameralarıyla donatılmış.

Son zamanlarda, özellikle beş numaralı çocuk odasında ürkütücü olaylar artmış. Yaz boyunca, bir bebeğin raftan gizemli şekilde düştüğü anlar kameralara yansımış.

Son olayda, odadaki çift hayaletten bir işaret istedi. Tam o sırada, raftan bir bebek yere düştü. Kadın çığlık atarak odadan kaçtı, erkek ise telsizle yardım istedi.

Paranormal araştırmacı Danny Ross, bebeğin 2012'de otelde bulunduğunu, ancak geçmişi hakkında bilgi olmadığını söyledi. Bu, bebeğin üçüncü kez düşüşü ve araştırmacılar bunun "çocuk poltergeist" kaynaklı olduğuna inanıyor.

Olay, My Haunted Project'in bir parçası. Bu proje, halka "hayaletli" mekanlarda kalma ve doğaüstü olayları araştırma fırsatı sunuyor.

Ekip, daha önce de bir "hayalet keşiş" ve konuşan bir bebek yakaladıklarını iddia ediyor. Tüm bu kanıtlar, projenin sosyal medya kanallarında ve YouTube'da paylaşılıyor.

Bu olay, paranormal araştırmalara olan ilgiyi artırırken, skeptikler ise daha fazla bilimsel kanıt talep ediyor.

Ruh çağıran çift, raftan düşen bebeği görünce korkuyla odadan kaçtı
Ruh çağıran çift, raftan düşen bebeği görünce korkuyla odadan kaçtı
Ruh çağıran çift, raftan düşen bebeği görünce korkuyla odadan kaçtı

Birleşik Krallık, Çocuk, Bebek, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ruh çağıran çift, raftan düşen bebeği görünce korkuyla odadan kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sedat Bezmen:
    Ya bigidin Allah aşkına 15 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya böyle bir şey yok insanları sömürüyor bu tipler 2 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Hep aynı yerde aynı olay 2 0 Yanıtla
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