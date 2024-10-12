Ruh çağıran çift, raftan düşen bebeği görünce korkuyla odadan kaçtı

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Chester'daki Ye Olde Kings Head otelinde ilginç bir olay yaşandı. Bir çift, kaldıkları odada bir hayaletten kendini göstermesini istedi ve beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Eski bir genelev olan ve sonradan hana dönüştürülen otel, Birleşik Krallık'ın "en hayaletli" binası olarak biliniyor. My Haunted Project kapsamında, doğaüstü aktiviteleri izlemek için CCTV kameralarıyla donatılmış.

Son zamanlarda, özellikle beş numaralı çocuk odasında ürkütücü olaylar artmış. Yaz boyunca, bir bebeğin raftan gizemli şekilde düştüğü anlar kameralara yansımış.

Son olayda, odadaki çift hayaletten bir işaret istedi. Tam o sırada, raftan bir bebek yere düştü. Kadın çığlık atarak odadan kaçtı, erkek ise telsizle yardım istedi.

Paranormal araştırmacı Danny Ross, bebeğin 2012'de otelde bulunduğunu, ancak geçmişi hakkında bilgi olmadığını söyledi. Bu, bebeğin üçüncü kez düşüşü ve araştırmacılar bunun "çocuk poltergeist" kaynaklı olduğuna inanıyor.

Olay, My Haunted Project'in bir parçası. Bu proje, halka "hayaletli" mekanlarda kalma ve doğaüstü olayları araştırma fırsatı sunuyor.

Ekip, daha önce de bir "hayalet keşiş" ve konuşan bir bebek yakaladıklarını iddia ediyor. Tüm bu kanıtlar, projenin sosyal medya kanallarında ve YouTube'da paylaşılıyor.

Bu olay, paranormal araştırmalara olan ilgiyi artırırken, skeptikler ise daha fazla bilimsel kanıt talep ediyor.