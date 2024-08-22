Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı

Geniş Video İzle

Rus asker 'Silver', kendi birliğinin üssünü havaya uçurarak Ukrayna'ya kaçtı. Yatakhanede çıkan yangında 15 kişi yaralandı, tabur komutanı ağır yara aldı. Kaçış, Rusya Özgürlük Lejyonu'nun yardımıyla planlanmıştı. 'Silver', birliğinin işlediği vahşetlerden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Ukrayna'ya ulaştıktan sonra değerli istihbarat sağladı. Bu olay, Ukrayna'nın ''Yaşamak İstiyorum'' programının bir parçası olarak görülüyor ve Rus askerlerini taraf değiştirmeye teşvik ediyor.

22.08.2024 09:59  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus asker, Ukrayna'ya kaçmadan önce kendi birliğinin üssünü havaya uçurdu.

Görüntüler, sadece "Silver" kod adıyla bilinen bir ilk kişi görüşlü (FPV) drone pilotunun, taraf değiştirmeden önce kampı yok ettiğini gösteriyor.

Klipte subayların silahlarını temizlediği ve yatmadan önce konuştuğu görülüyor.

Ardından, o sırada yaklaşık 15 kişinin bulunduğu bodrum yatakhanesinde büyük bir yangın patlak veriyor.

Raporlara göre, Storm-Z birliğinde meydana gelen patlama, taburun komutanını ağır yaraladı.

Storm-Z birlikleri genellikle eski mahkumlardan ve eski paralı askerlerden oluşuyor.

Silver'ın saldırısı ve taraf değiştirmesi, Rusya Özgürlük Lejyonu'nun (FRL) yardımıyla titizlikle planlanarak aylar süren bir hazırlığın sonucuydu.

FPV drone pilotu, birliğin üssünden çıktıktan sonra, dışarıdaki yola piyade mayınları attı ve önceden belirlenen bir rotayı izleyerek Ukrayna ön cephesine ulaştı.

Çarşamba günü Kiev'de düzenlenen bir basın toplantısında Silver, birliğinin işlediği vahşetlere tanık olduktan sonra hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"Anavatanimi korumak için" kaydolduğunu, "Putin için ölmek için" değil, diye ekledi.

FRL'deki "Caesar" kod adlı bir komutan, Telegraph'a yaptığı açıklamada, bu taraf değiştirmenin "zeki, cesur insanların" Putin rejimini nasıl devirebileceğini gösterdiğini söyledi.

Drone pilotunun yakında ön cepheye katılarak Putin'in güçlerine karşı savaşacağını da ekledi.

Ukrayna askeri istihbarat direktörlüğünden bir sözcü, "Silver"ın Rus savaş planları ve birlik konumları hakkında "değerli istihbarat" sağladığını söyledi.

Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna\'ya kaçtı

Ukrayna, Dünya, Rusya, Rusya, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman Kaymak: putin bulur çiy çiy yer diye tahmin yürütüyorum 5 1 Yanıtla
  • Ferat Savur: hain asker 4 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Her ordu da olmayacağının garantisi yok. kendi ülkesine ihanet eden ,gittiği yere de ihanet eder. 3 1 Yanıtla

12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement