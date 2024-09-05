Rusya- Ukrayna savaşında gerginlik artarak devam ederken, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki ilerleyişi sonrası cephe savaşları da yeniden başladı.
Cepheden servis edilen bir görüntü savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ukrayna ordusunun üzerinde uçurduğu FPV Drone'unu eline alıp koşmaya başlayan bir Rus askerinin elindeki drone kısa bir süre sonra infilak etti.
Rus askeri patlamanın etkisiyle saniyeler içinde hayatını kaybederken, dehşet anları Ukrayna ordusu tarafından yayınlandı.
Son Dakika › Dünya › Rus askerin feci ölümü! Eline aldığı drone saniyeler içinde infilak etti - Son Dakika
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