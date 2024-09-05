Rus askerin feci ölümü! Eline aldığı drone saniyeler içinde infilak etti - Son Dakika
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Dünya

Rus askerin feci ölümü! Eline aldığı drone saniyeler içinde infilak etti

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Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki ilerleyişi cephe savaşlarını yeniden başlatırken, bölgeden servis edilen bir görüntü savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kendisini takip eden Ukrayna ordusuna ait FPV Drone'unu eline alıp koşmaya başlayan bir Rus askeri hava aracının infilak etmesiyle birlikte saniyeler içinde hayatını kaybetti.

05.09.2024 23:02
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Rusya- Ukrayna savaşında gerginlik artarak devam ederken, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki ilerleyişi sonrası cephe savaşları da yeniden başladı.

KISA BİR SÜRE İÇİNDE İNFİLAK ETTİ

Cepheden servis edilen bir görüntü savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ukrayna ordusunun üzerinde uçurduğu FPV Drone'unu eline alıp koşmaya başlayan bir Rus askerinin elindeki drone kısa bir süre sonra infilak etti.

GÖRÜNTÜLERİ UKRAYNA ORDUSU YAYINLADI

Rus askeri patlamanın etkisiyle saniyeler içinde hayatını kaybederken, dehşet anları Ukrayna ordusu tarafından yayınlandı.

Rus askerin feci ölümü! Eline aldığı drone saniyeler içinde infilak etti

Ukrayna, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus askerin feci ölümü! Eline aldığı drone saniyeler içinde infilak etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cosdan: Savaş vahşettir 28 2 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı: Savaşın kazananı yoktur. Ama kaybedeni masum sivillerdir. 12 0 Yanıtla
  • Koray: asker ama eğitimsiz asker ne kadar da seviniyor duronu yakalamış diye biz sivil halimizde bulsak savaş alanında düşünürüz çekiliriz korkarız kader işte 1 0 Yanıtla

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