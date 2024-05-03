Rus askerler, Nijer'de Amerika askerlerinin bulunduğu hava üssüne girdi - Son Dakika
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Dünya

Rus askerler, Nijer'de Amerika askerlerinin bulunduğu hava üssüne girdi

ABD birliklerinin konuşlandırıldığı Nijer'deki bir hava üssüne Rus askeri personeli yerleşti. Bu durum, ABD ve Nijer arasında yaklaşık 1000 Amerikan askerinin çekilmesi üzerine yapılan müzakereler sırasında gerçekleşti. ABD ile Nijer arasındaki ilişkiler, geçen yıl askeri cunta hükümetin kontrolü ele almasıyla bozuldu.

03.05.2024 12:04  Güncelleme: 12:12
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Rus askeri personeli, ABD birliklerinin konuşlandırıldığı Nijer'deki bir hava üssüne yerleşti. ABD yetkilileri, durumun kısa vadede yönetilebilir olduğunu belirtti. Rus kuvvetlerinin Nijer'in başkenti Niamey'deki Hava Üssü 101'e girişi, ABD ve Nijer arasında yaklaşık 1000 Amerikan askerinin çekilmesi üzerine yapılan müzakereler sırasında gerçekleşti.

ABD ile Nijer arasındaki ilişkiler, geçen yıl askeri cunta hükümetin kontrolü ele almasıyla bozuldu. Yeni hükümet, Nijer'deki terörle mücadele operasyonlarını yürüten ABD kuvvetlerinin ülkeden ayrılmasını istiyor. Rus askerleri, Nijerlilerin sahibi olduğu üste, ABD askerlerinden ayrı bir hangarda konuşlanmış durumda ve birkaç haftadır orada bulunuyorlar.

Bir ABD yetkilisi, Rus personelin ABD askerleri, alanları veya ekipmanlarına doğrudan erişimi olmadığını belirterek durumu yakından izlediklerini söyledi. ABD askerlerinin çoğunluğu, Temmuz 2023'teki darbeden sonra Agade'deki başka bir hava üssüne taşındı. Pentagon Başkan Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin bu hafta Nijer'e bir delegasyon göndererek ABD güçlerinin çekilmesi konusunu görüşeceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kremlin ve Nijer'in Ocak ayında bölgedeki durumu stabilize etmek ve Nijer askerlerini eğitmek amacıyla askeri işbirliği geliştirme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Bu olaylar, Washington ve Moskova arasında Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle artan gerilimlerin ortasında gerçekleşti. Başkan Biden, geçen ay Ukrayna'ya 60 milyar doların üzerinde askeri yardım sağlayan bir yasayı imzaladı ve bu yardımın 1 milyar doları zaten ihtiyaç duyulan uçaksavar füzeleri, küçük silahlar ve top mermileri şeklinde Ukrayna'ya ulaştırıldı.

ABD ayrıca Ukrayna Ordusu'na Rusya'nın cephe hatlarının derinliklerine saldırabilecek uzun menzilli füze sistemleri sağladı.

Pentagon, bu konuyla ilgili yapılan yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Rus askerler, Nijer'de Amerika askerlerinin bulunduğu hava üssüne girdi
Rus askerler, Nijer'de Amerika askerlerinin bulunduğu hava üssüne girdi

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Son Dakika Dünya Rus askerler, Nijer'de Amerika askerlerinin bulunduğu hava üssüne girdi - Son Dakika

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