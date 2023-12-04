 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rus askerleri, cephanelikleri bittiği için teslim olan Ukraynalı askerleri infaz etti - Son Dakika

Rus askerleri, cephanelikleri bittiği için teslim olan Ukraynalı askerleri infaz etti

Rus askerleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan Ukrayna askerlerini acımasızca infaz etti. Yayınlanan tüyler ürpertici görüntülerde, teslim olan askerlere rağmen Ruslar, silahsız Ukraynalıları öldürdü. Video, Ukrayna başsavcılığı tarafından savaş suçlarına ilişkin soruşturuluyor. Ukraynalı yetkili, askerlerin cephaneleri bittiği için teslim olduklarını belirtti ve Rusların baskın sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Rus askerleri, cephanelikleri bittiği için teslim olan Ukraynalı askerleri infaz etti
04.12.2023 - 15:34,  Güncelleme: 15:37
Abone Ol

Rus askerleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan Ukrayna askerlerini ateş ederek infaz etti. Yayınlanan görüntülerde, Ukrayna askerleriRus askerlerinin çembere aldığı mevzilerden ellerini havaya kaldırıp teslim oluyor. Fakat Rus askerleri, teslim olan Ukraynalı askerleri infaz ediyor.

Tüyler ürpertici videoda silahsız bir Ukraynalı askerin elleri başının üstünde bir siperden çıktığı görülüyor.

Ukraynalı asker Rus askerlerinin talimatına uyup yere yatıyor.

45'inci zırhlı tabura ait başka bir asker de elleri havada mevziden çıkıyor. Rus askerleri mevziden çıkan askeri yayılım ateşine tutup öldürüyor.

Rus askerlerini talimatı ile yerde yatan asker ne olduğunu anlamak için yerden kalkmaya çalıştığı sırada Rus askerleri tarafından öldürdü.

Ukraynalı yetkili Vitaliy Barabash, "Cephaneleri bittiği için teslim oldular" dedi.

"Bildiğim kadarıyla kısa bir süre sonra adamlarımız bu mevzilere baskın düzenledi ve orada bulunan tüm [Rus askerleri] öldürüldü."

Video, Ukrayna başsavcılığı tarafından savaş suçlarına ilişkin delil bulmak amacıyla soruşturma altında.

Rus askerleri, cephanelikleri bittiği için teslim olan Ukraynalı askerleri infaz etti
Rus askerleri, cephanelikleri bittiği için teslim olan Ukraynalı askerleri infaz etti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus askerleri, cephanelikleri bittiği için teslim olan Ukraynalı askerleri infaz etti - Son Dakika


16:20
Hindistan'daki şiddetli yağış, iPhone üretimini durdurdu Hindistan'daki şiddetli yağış, iPhone üretimini durdurdu
15:58
Arkeologlar tek cümlede özetledi! İşte Firavun mezarlarındaki gizemli ölümlerin nedeni Arkeologlar tek cümlede özetledi! İşte Firavun mezarlarındaki gizemli ölümlerin nedeni
15:28
Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca
15:25
Mahalle abluka altına alındı, polise ateş açan şahıs kadın kılığında yakalandı Mahalle abluka altına alındı, polise ateş açan şahıs kadın kılığında yakalandı
15:21
Tevfik Göksu, ''Yardımın reklamı yapılmaz'' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı Tevfik Göksu, ''Yardımın reklamı yapılmaz'' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı
14:58
ABD'de ailesini katleden ve polislere saldıran adam polis tarafından öldürüldü ABD'de ailesini katleden ve polislere saldıran adam polis tarafından öldürüldü
14:51
Avrupa futboluna damga vuran Bellingham, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı Avrupa futboluna damga vuran Bellingham, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı
14:50
Dosya hayli kabarık! Acil durum emri sona erdi, Netanyahu'nun ifadeye çağrılması an meselesi Dosya hayli kabarık! Acil durum emri sona erdi, Netanyahu'nun ifadeye çağrılması an meselesi

Son Dakika
15:58 Arkeologlar tek cümlede özetledi! İşte Firavun mezarlarındaki gizemli ölümlerin nedeni
15:25 Mahalle abluka altına alındı, polise ateş açan şahıs kadın kılığında yakalandı
15:28 Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca
15:21 Tevfik Göksu, ''Yardımın reklamı yapılmaz'' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı
14:58 ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü
14:51 Avrupa futboluna damga vuran Bellingham, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı
14:50 Dosya hayli kabarık! Acil durum emri sona erdi, Netanyahu'nun ifadeye çağrılması an meselesi
14:41 Yardımcı Şule, Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla 12 akrabasını ailenin villasına yerleştirdi
14:44 Kayıp genç kızın cansız bedenini balıkçılar bulmuştu! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
14:42 Ece Ronay'a ait bir güzellik merkezi daha kurşunlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 16:27:41. #1.11#
SON DAKİKA: Rus askerleri, cephanelikleri bittiği için teslim olan Ukraynalı askerleri infaz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement