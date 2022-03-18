Rus bakan Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! Alman basını iki ihtimal üzerinde duruyor - Son Dakika
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Rus bakan Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! Alman basını iki ihtimal üzerinde duruyor

18.03.2022 15:22
Rus bakan Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! Alman basını iki ihtimal üzerinde duruyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23. gününde dünyaca ünlü Alman gazetesi Bild'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Çin'e gitmek üzere uçağa bindiği ve 2 bin 800 km yol gittikten sonra Rusya'ya geri döndüğü öne sürüldü. Lavrov'un neden geri döndüğü büyük merak konusu olurken, Alman basını bunun iki nedeninin olabileceğini yazdı. Habere göre Ya Pekin yönetimi kabul etmedi ya da Rus lider Putin geri dönmesini istedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 23'üncü gününde devam ederken, Almanya'nın en çok satan gazetelerinden Bild, gündemi değiştirecek bir iddia ortaya attı. Bild, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Çin'e gitmek için uçağa bindiğini ancak uçağın aniden Sibirya üzerindeyken Rusya'ya geri döndüğünü iddia etti.

2 BİN 800 KİLOMETRE YOL GİTTİKTEN SONRA GERİ DÖNDÜ

Rus bakanın Çinli yetkililerle görüşmek üzere büyük bir Rus heyetiyle uçağa bindiği ancak uçağın Pekin'e inmek yerine Moskova'ya geri döndüğü aktarıldı. Lavrov'un da içerisinde olduğu uçağın 2 bin 800 kilometre yol kat ettikten sonra Moskova'nın Sheremetyevo havaalanına indiği belirtildi.

LAVROV NEDEN GERİ DÖNDÜ?

Peki Lavrov'un uçağı onca yol kat ettikten sonra neden geri döndü? Bild'e göre bunun iki nedeni olabilir: Ya Pekin yönetimi Lavrov'u kabul etmek istemedi ya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lavrov'a geri dönmesini emretti.

Sözcü'nün haberine göre son dönemde, Rusya'nın işgali sonrası Moskova ve Pekin yönetimlerinin ilişkileri de zorlu bir döneme girdi. Moskova yönetiminin son günlerde Çin'den askeri ve ekonomik yardım talep ettiği öne sürüldü ancakher iki ülkedeki yetkililer iddiaları doğrulamayı reddetti.

YOKSA PUTİN Mİ GERİ ÇAĞIRDI?

Dün ise Çin'in Ukrayna büyükelçisi, Pekin yönetiminin işgale destek olmayacağını açıkladı. Daha önce de Çin'den yapılan açıklamalarda 'Savaşa karşıyız' ifadeleri kullanılmıştı. Alman Bild gazetesi, Pekin yönetiminin Rusya'yı aktif olarak desteklemediğini hatırlatarak, Lavrov'un geri çevrilmiş olabileceğini öne sürdü.

Diğer bir ihtimal ise ortalık yangın yeriyken Putin'in Lavrov'un Çin'e gitmesini uygun bulmayarak onu geri çağırmış olması. Tüm dünya bu sorulara yanıt ararken, bugün Lavrov Bild'in iddialarını reddetti ve uçağının geri dönmüş olduğu iddiasını yalanladı. Ancak Rusya'nın bu açıklamasına rağmen, dünyanın gözü kulağı Çin'den gelen açıklamalara çevrildi.

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Son Dakika Dünya Rus bakan Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! Alman basını iki ihtimal üzerinde duruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus bakan Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! Alman basını iki ihtimal üzerinde duruyor - Son Dakika
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