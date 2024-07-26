Rus 'casus' tutuklanmasının ardından Fransa'da büyük kundaklama saldırısı: 800.000 yolcu etkilendi - Son Dakika
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Dünya

Rus 'casus' tutuklanmasının ardından Fransa'da büyük kundaklama saldırısı: 800.000 yolcu etkilendi

Rus \'casus\' tutuklanmasının ardından Fransa\'da büyük kundaklama saldırısı: 800.000 yolcu etkilendi

Fransa'nın demiryolu ağı, büyük bir kundaklama saldırısına uğradı. Olimpiyat açılış töreninden saatler önce gerçekleşen saldırı, 800.000 yolcuyu etkiledi. Uzmanlar, bu sabotaj eylemlerinin Rusya'nın oyunlardan dışlanmasına yönelik öfke ile bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Bu olaylar, iddia edilen bir Rus casusun tutuklanmasının ardından geldi. Eurostar, vandalizm eylemleri nedeniyle demiryolu hizmetlerinin aksadığını belirtti.

26.07.2024 14:07
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Putin Olimpiyatları mı vurdu? Rus 'casus'un tutuklanmasının ardından Fransa demiryollarında 'koordineli, büyük çaplı kundaklama saldırısı' 800.000 yolcuyu etkiledi

Olimpiyat açılış töreninden saatler önce, Moskova'nın Fransa'nın demiryolu ağında kaosa neden olan 'büyük kundaklama saldırısının arkasında olabileceğine dair endişeler artıyor. Seine Nehri'ndeki görkemli geçit törenine kısa bir süre kala, kilit tesislerde çıkarılan yangınlar trenleri durdurdu ve aralarında Oyunlara giden sporcuların ve seyircilerin de bulunduğu yaklaşık 800.000 yolcuyu etkiledi.

Herhangi bir sorumluluk iddiası olmasa da, uzmanlar sabotaj eylemleri ile Rusya'nın milli takımının oyunlardan dışlanmasına yönelik öfkesi arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürüyor. Güvenlik analisti Alex Kokcharov, "Rusya'nın Avrupa'da, özellikle de Fransa'da sabotaj girişimlerinde bulunma niyeti ve yeteneği var. Rusya'nın niyeti büyük ölçüde Olimpiyat oyunlarına davet edilmemesiyle bağlantılı," dedi.

Eurostar, vandalizm eylemleri nedeniyle Londra ve Paris arasındaki demiryolu hizmetlerinin aksadığını belirterek yolculara bugün seyahat etmemelerini tavsiye ediyor. Birçok tren seferi iptal edildi, diğerleri ise yönlendirildi. Ayrıca, Fransa- İsviçre sınırındaki EuroAirport güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildi, ancak daha sonra yeniden açıldı.

Bu olaylar,bir Rus casusun tutuklanmasının ardından geldi. Kirill Gryaznov, Vladimir Putin'in iç istihbarat ajansı FSB için çalıştığı iddiasıyla "Fransa'da düşmanlıkları kışkırtmaya çalışmak için yabancı bir güçle çalışmak" suçlamasıyla yargılanıyor. 40 yaşındaki TV yıldızının, Paris Olimpiyatları'nın başlangıcını "eşi benzeri görülmemiş bir açılış törenine dönüştürmekle övündüğü söyleniyor.

Rus 'casus' tutuklanmasının ardından Fransa'da büyük kundaklama saldırısı: 800.000 yolcu etkilendi
Rus 'casus' tutuklanmasının ardından Fransa'da büyük kundaklama saldırısı: 800.000 yolcu etkilendi
Rus 'casus' tutuklanmasının ardından Fransa'da büyük kundaklama saldırısı: 800.000 yolcu etkilendi

Fransa, Rusya, Paris, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus 'casus' tutuklanmasının ardından Fransa'da büyük kundaklama saldırısı: 800.000 yolcu etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus 'casus' tutuklanmasının ardından Fransa'da büyük kundaklama saldırısı: 800.000 yolcu etkilendi - Son Dakika
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