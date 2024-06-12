Rus destekçisi Ukraynalı vali Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

Rus destekçisi Ukraynalı vali Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü

Rus destekçisi Ukraynalı vali Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü

Rusya ile işbirliği yapan Ukraynalı yetkili Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü. Matsegora'nın, Ukrayna askeri istihbaratının düzenlediği bir operasyon sonucu öldürüldüğü düşünülüyor. Matsegora, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta aktif rol almıştı ve Putin ile işbirliği yaptığı için hain ilan edilmişti. Olay, Ukrayna'nın Rus işgalcilere karşı direnişinin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve hem Ukrayna içinde hem de uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı.

12.06.2024 11:37
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Rus işgalcileriyle işbirliği yapan Gennady Matsegora, Rusya'daki güvenlikli evinde öldürüldü. Matsegora'nın, Ukrayna askeri istihbaratının düzenlediği bir operasyon sonucu öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Putin'in savaşının ilk günlerinde, Kharkiv'deki Kupiansk şehrinin belediye başkanı olarak görev yapıyordu ve Şubat 2022'de Rus işgalcilere destek vererek şehrin işgal edilmesine olanak tanıdı. Ukrayna ordusu bölgeyi geri aldığında, Matsegora Rusya'nın Belgorod bölgesine kaçtı ve burada özel güvenlik altında koruma altına alındı.

Kyiv'de vatana ihanetle suçlanan Matsegora, güvenlikli evinde ağır yaralı olarak bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ukrayna askeri istihbarat kaynakları, saldırıyı doğruladı ve Matsegora'nın, Putin'le işbirliği yaptığı için hain ilan edilen ve öldürülen Ukraynalı yetkililerden biri olduğunu belirtti.

Matsegora, propagandist devlet televizyonu programlarında analist olarak yer alıyordu ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta aktif bir şekilde rol almıştı. Onun ölümü, Ukrayna'da Rusya ile işbirliği yapan diğer yetkililere yönelik operasyonların bir parçası olarak görülüyor. Matsegora'nın öldürülmesi, Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki topraklarını geri alma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu olay, Ukrayna'nın vatana ihanet suçlamalarıyla mücadele ederken, aynı zamanda Rusya'nın savaş politikalarına karşı direnişini sürdürdüğünü de gösteriyor. Matsegora'nın öldürülmesi, hem Ukrayna içindeki hem de uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı.

Rus destekçisi Ukraynalı vali Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü
Rus destekçisi Ukraynalı vali Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü

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Son Dakika Dünya Rus destekçisi Ukraynalı vali Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü - Son Dakika

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