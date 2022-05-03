Rus devlet televizyonunda İngiltere'ye tehdit: Bir Sarmat füzesi yeter - Son Dakika
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Rus devlet televizyonunda İngiltere'ye tehdit: Bir Sarmat füzesi yeter

03.05.2022 08:29

İngiltere'nin Rusya'yı tehdit etmesi ve Ukrayna'ya ölümcül silahlar satmaya devam edeceğini açıklaması Rusya'da geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Rus devlet televizyonunda yayınlanan programda bir medya çalışanı harita üzerinden İngiltere'nin nasıl vurulacağını anlatarak "Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Moskova'ya karşı Kiev'in yanında olmaya devam edeceklerini ve Ukrayna'ya "ölümcül silahlar" sağlamayı sürdüreceklerini açıklaması Rusya'da pek hoş karşılanmadı.

Rus devlet televizyonunda konuyla ilgili verilen bir haberde gazeteci Dmitri Kiselyov, İngiltere'yi aleni bir şekilde tehdit edip harita üzerinden füzelerle nasıl vurulacağını ekran başındakilere aktardı.

ONLAR SADECE KÜÇÜK BİR ADA

Rus gazeteci geçmiş yıllarda duyurulan robotik denizaltı sistemi Poseidon'un, "İngiltere'yi denizin derinliklerine batırabileceğini" savundu. Açıklamasının devamında İngiltere'nin nükleer yollarla "imha edilebileceği" şeklinde ifadeler kullanan Kiselyov, "Onlar sadece küçük bir ada iken neden büyük Rusya'yı nükleer silahlarla tehdit ediyorlar?" diye sordu.

"BİR SARMAT FÜZESİ YETER"

Adanın çok küçük olduğunu vurgulayan Kiselyov, şöyle devam etti: "Bir Sarmat füzesi onu sonsuza kadar boğmaya yeter. Rus füzesi Sarmat, dünyanın en güçlüsü; Teksas veya İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir. Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok."

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İngiltere, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus devlet televizyonunda İngiltere'ye tehdit: Bir Sarmat füzesi yeter - Son Dakika


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