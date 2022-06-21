Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü Ukraynalı mültecilere yardım için 103,5 milyon dolara sattı - Son Dakika
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Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü Ukraynalı mültecilere yardım için 103,5 milyon dolara sattı

21.06.2022 08:36

Rusya'da yayımlanan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni Dmitry Muratov, geçen yıl kazandığı Nobel Barış Ödülü madalyasını Ukraynalı mültecilere yardım için açık artırmayla 103,5 milyon dolara sattı. Moskova yönetiminin katı yasakları nedeniyle çalışmalarını askıya alan muhalif gazetenin yayın yönetmeninin ödülüne verilen para bir rekor olarak tarihe geçti.

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan muhalif gazete Novaya Gazeta'nın yayın yönetmeni Dmitri Muratov, dün gece Ukraynalı çocuk mültecilere yardım olmak için ödülünü açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Dünya Mülteci Günü'ne denk gelen açık artırmada ödül 103,5 milyon dolara alıcı buldu.

REKOR OLARAK TARİHE GEÇTİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Moskova yönetiminin katı yasaklarıyla birlikte çalışmalarını askıya alan gazetenin yayın yönetmeninin ödülüne verilen para da bir rekor olarak tarihe geçti. Geçmişte benzer ödüller satışa çıktığında 5 milyon doların altında alıcı bulmuştu.

Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü Ukraynalı mültecilere yardım için 103,5 milyon dolara sattı
Novaya Gazeta'nın yayın yönetmeni Dmitri Muratov.

"MİLYONLARCA UKRAYNALI MÜLTECİNİN HAYATINA KATKI YAPACAK"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Heritage Auctions isimli müzayede evi, "Bu ödül daha öncekilere hiç benzemiyor. Sayın Muratov ve Novaya Gazeta çalışanlarının desteğiyle bu ödül sadece bir koleksiyon ürünü olarak değil, milyonlarca Ukraynalı mültecinin hayatına pozitif katkı yapacak bir ödül haline geldi" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA: Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü Ukraynalı mültecilere yardım için 103,5 milyon dolara sattı - Son Dakika
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