Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu

Geniş Video İzle

Sızdırılan Rus askeri belgeleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Kore ve Japonya'ya karşı olası bir savaşa hazırlandığını ortaya koydu. Belgelerde, nükleer tesislerin de dahil olduğu 160 hedefin listesi yer alıyor. Ayrıca belgeler Moskova'nın komşularının hava savunma sistemlerini de defalarca kez test ettiğini ortaya koyuyor.

01.01.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sızdırılan yeni belgelere göre Rus hükümeti, geçtiğimiz yıllarda iki ülkeye karşı savaş planlıyordu. İngiliz Financial Times gazetesinin yayınladığı şok edici Rus askeri belgelerini göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore ve Japonya'ya karşı olası bir savaşa hazırlanmış.

160 HEDEFİN LİSTESİ BULUNUYOR

Nükleer tesislerin de bulunduğu 160 hedefin listesi sızdırılan belgelerde yer aldı. Askeri merkezlerin yanı sıra hedefler arasında, tüneller ve köprüler gibi sivil altyapı tesislerinin de bulunduğu görüldü.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEFALARCA KEZ TEST EDİLMİŞ

Söz konusu planlar, uzmanlar tarafından savaş halinde düşman birliklerinin manevralarını ve yeniden toparlanmasını zorlaştırma girişimi olarak değerlendirildi. Ayrıca belgeler, hedef listelerinin Moskova tarafından ne kadar dikkatli bir biçimde planlandığını ve komşularının hava savunma sistemlerini defalarca test ettiğini ortaya koydu.

RUSLARIN BÖLGESEL KORKULARI

Belgeler, NATO ile olası bir çatışma halinde ABD ve müttefiklerinin saldırıları sebebiyle tehlikeye girebileceğinden korkulduğunu gösteriyor. Aynı zamanda planlar, Rusya'nın askeri yeteneklerine olan aşırı güvenini de yansıtıyor.

RUSYA'NIN ELİNDEKİ FÜZELER İDDİA EDİLDİĞİ KADAR GÜÇLÜ MÜ?

NTV'nin haberine göre, belgelerde bir Japon radar istasyonuna "Kh-101" seyir füzeleri ile bir saldırı gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Fakat uzmanlar bu füzelerin belgelerde yansıtıldığı kadar güçlü olduğu ihtimaline şüphe ile yaklaşıyor. Bunun nedeni ise sistemin zayıflıklarının Ukrayna'daki savaşta ortaya çıkmış olması. Radar sistemlerinde kolayca belirlenebilen füzeler, hedeflerini de çoğu zaman yeterince isabetli vuramıyor.

DİKKATLİCE PLANLANMIŞ

Rusya'nın hedef listelerini ne denli dikkatlice planladığı da belgelerde görülebiliyor. Kayıtlarda, Güney Kore kontrol ve komuta sığınaklarının savunmalarının delinebilmesi için gerekli olan patlayıcı gücüne ilişkin kesin tahminleri barındırıyor. Hedef tahtasına konulan tesislerin büyüklükleri ve olası kapasiteleri gibi detaylara da listelerde yer verilmiş.

17 SAATLİK TESPİT UÇUŞU YAPILMIŞ

Rusya'nın komşularının hava savunma sistemlerini defalarca kez test ettiği de belgeler aracılığıyla ortaya kondu. 24 Şubat 2014 tarihinde iki Rus savaş uçağı Uzak Doğu'daki bir üsten havalanarak Güney Kore ve Japonya'nın tepkilerini gözlemlemek üzere bu ülkelerin etrafında 17 saatlik bir uçuş gerçekleştirmiş.

Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Güney Kore, Politika, Moskova, Japonya, Japon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:12:27. #1.11#
SON DAKİKA: Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.