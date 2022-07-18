Rus güçleri bu sefer de dört yaşındaki kız çocuğunu öldürdü - Son Dakika
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Rus güçleri bu sefer de dört yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

18.07.2022 14:39
Rus güçleri bu sefer de dört yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

Ukrayna'da bir füze saldırısında öldürülen 4 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi. Masum çocuğun perişan ailesi cenazesine katılırken, haberi olmayan annesi ise yoğun bakımda kaldı.

Rus güçleri Rusya'nın merkezi Vinnitsya kentini bombaladı. Bu sırada ailesi de down sendromlu Liza'yı tedavi ettirmek için konuşma terapistine götürüyordu. Bombaların isabet ettiği Liza, feci şekilde can verdi

AİLE ANNEYE KIZININ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEDİ

Yedi ve sekiz yaşlarında iki erkek çocuk da dahil olmak üzere en az 24 kişi öldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı esnada Liza Dmytrieva ölürken annesi Iryna'yı yoğun bakım ünitesinde ağır bir durumda bıraktı.

ÇİÇEK KIZ HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

18. yüzyıldan kalma Başkalaşım Katedrali'nde, küçük kız beyaz çiçeklerden bir taç giyerek toprağa verildi.

"BAK ÇİÇEĞİM SANA KAÇ KİŞİ GELDİ"

Liza'nın babası Artem Dmytriev küçük kızı için "Bak çiçeğim! Bak sana kaç kişi geldi," diye fısıldadı. Cenazesinin başında sessizce ağladı.

TABUTTA TORUNUNU OKŞADI

Büyükannesi Larysa Dmytryshyna, yanında çiçekler ve oyuncak ayılarla dolu açık bir tabutta yatan torununu okşadı.

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