Rus halkı işgalci politikaları protesto ediyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8. güne girilirken işgal karşıtı tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünya ülkeleri Rusya'ya en ağır yaptırımları uygularken, Rusya'nın ikinci en büyük kenti olan St. Petersburg'da toplanan Rus vatandaşlar savaşın sonlanması için protesto yaptı.

"UKRAYNA BİZİM DÜŞMANIMIZ DEĞİL"

Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan kalabalık Rus hükümetini protesto ederek savaşa hayır dedi. Protestocular yapılan işgalin utanç verici bir durum olduğunu vurgulayan sözlerde bulundu. Rus protestocular daha sonra "Ukrayna bizim düşmanımız değil" şeklinde slogan attı. Yapılan eyleme müdahale eden Rus polisi çok sayıda kişiyi göz altına aldı.

9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 7 günde toplam 498 Rus askerinin öldüğü belirtildi. Ukrayna ise bu sayıyı 9 bin olarak ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı verilerine göre 1597 Rus askeri yaralandı. Ukraynalı yetkililer ise yaralı sayısına dair bir açıklama yapmadı.