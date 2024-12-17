Rus komutanın öldüğü bombalı saldırıyı Ukrayna üstlendi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.

APARTMANIN GİRİŞİNDE PATLAMA YAŞANDI

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi.

ÜST DÜZEY KOMUTAN HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın skutere gizlice yerleştirilen el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

SALDIRIYI UKRAYNA ÜSTLENDİ

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği merak konusu olurken beklenen açıklama da AFP'ye yapıldı. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili "Rus general Igor Kirillov'u öldürdük. Saldırının sorumluluğunu üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.