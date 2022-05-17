Rus kuşatmasındaki Azovstal'dan 264 Ukrayna askerinin tahliyesi - Son Dakika

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Mariupol'deki garnizonun belirlenen savaş görevini tamamladığı ve yüksek askeri komutanlığın Azovstal Metalürji Fabrikası'nda bulunan askeri birliklerin komutanlarına personelin hayatını kurtarmalarını emrettiği ifade edildi.

53'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Rus askerleri tarafından kuşatılan fabrikanın sahasındaki askerlerin kurtarılması için operasyonun sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Ağır yaralı 53 askerin tahliyesi başladı ve Novoazovsk şehrindeki hastaneye götürüldüler. Diğer 211 asker, değişim prosedürüyle Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeye gönderilmek üzere Olenevka'ya tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Azovstal'da kalan askerleri kurtarmaya yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

"UKRAYNA'NIN CANLI UKRAYNALI KAHRAMANLARA İHTİYACI VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski video yoluyla halka hitabında Azovstal'daki askerlerin çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkesini ve insanlarını korumak için yine zor bir günün geçtiğine dikkati çeken Zelenski, Ukrayna ordusu, istihbaratı, müzakere heyeti, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü sayesinde Azovstal'daki askerlerin hayatlarını kurtarabileceklerini umduğunu dile getirdi. Ukraynalı askerlerin evlerine dönmesi için çalışmaya ve zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Zelenski, "Şunu vurgulamak istiyorum: Ukrayna'nın canlı Ukraynalı kahramanlara ihtiyacı var. Bu bizim ilkemizdir. Bu sözleri mantıklı herkesin anlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.