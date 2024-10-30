Rus mahkemesinden Google'a tarihte görülmemiş ceza - Son Dakika
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Dünya

Rus mahkemesinden Google'a tarihte görülmemiş ceza

Rus mahkemesinden Google\'a tarihte görülmemiş ceza

Rus mahkemesi, YouTube'da 17 Rus kanalını kapattığı gerekçesiyle Google'a 20 desilyon dolarlık rekor bir ceza kesti. Cezanın miktarı, Google'ın üç aylık geliri, şirketin toplam değeri ve dünya ekonomisinin büyüklüğünün çok üzerinde. Google, Rusya'daki şirketini 2022'de Ukrayna savaşı nedeniyle kapatmıştı. Ancak YouTube ve arama motoru gibi hizmetler Rusya'da hala erişilebilir durumda. Rus birimi iflas etmesine rağmen, Kremlin Google hizmetlerini henüz engellemedi.

30.10.2024 16:25
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Rus mahkemesi, YouTube'da bazı Rus kanallarını kapattığı için Google'a dünyadaki tüm paranın toplamından daha fazla bir ceza verdi. Ceza miktarı 20 desilyon dolar olarak belirlendi.

Dava, aralarında Russia 1 ve Russia Today'in de bulunduğu 17 Rus televizyon kanalının şikayeti üzerine açıldı. Mahkeme, 2020 yılından bu yana her hafta ikiye katlanan bir ceza sistemi uyguladı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Google'ın üç aylık geliri 88,2 milyar dolar, şirketin toplam değeri 2 trilyon dolar, dünya ekonomisinin büyüklüğü ise yaklaşık 100 trilyon dolar. Verilen ceza tüm bu rakamların çok üzerinde.

Google, Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'daki şirketini kapatmıştı. Rus birimi iflas etmesine rağmen, YouTube ve arama motoru gibi hizmetler Rusya'da hala erişilebilir durumda. Kremlin, Twitter ve Facebook'u yasaklamasına rağmen Google hizmetlerini henüz engellemedi.

Başlangıçta günlük 100 bin ruble olan ceza, ödenmediği için her gün ikiye katlanarak 36 basamaklı bir sayıya ulaştı. Google ise bu cezanın şirketin işleyişini etkilemeyeceğini belirtiyor.

Teknoloji, Mahkeme, Kremlin, Ukrayna, YouTube, Ekonomi, Google, Hukuk, Medya, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus mahkemesinden Google'a tarihte görülmemiş ceza - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • OSMAN EFE BALCI:
    borcu yapılandırabiliyormuyuz 17 0 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    azmış 4 0 Yanıtla
  • cem akçay:
    Kaç asge ücret ypıyor :) 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    Öyle oluyor mu, bizde yazak ozaman ?????? 3 0 Yanıtla
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