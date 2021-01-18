Rus muhalif Navalni'nin gözaltına alınmasına ABD'den tepki - Son Dakika

Rus muhalif Navalni'nin gözaltına alınmasına ABD'den tepki

Rus muhalif Navalni\'nin gözaltına alınmasına ABD\'den tepki
Son Güncelleme: 18.01.2021 08:13

Moskova'nın Sheremetyevo Havalimanı'nda muhalif Alexey Navalni'nin dün gözaltına alınmasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Kendine güvenen siyasi liderler, rakip seslerden korkmazlar" dedi.

Moskova'nın Sheremetyevo Havalimanı'nda muhalif Alexey Navalni'nin dün gözaltına alınmasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Kendine güvenen siyasi liderler, rakip seslerden korkmazlar" dedi.

Rusya'da Yves Rocher davasında ertelenen cezasının şartlarını ihlal etmekten aranan Navalni, dün Berlin'den  Moskova'nın Sheremetyevo Havalimanı'na gelmiş ve burada Rus polisi tarafından gözaltına alınmıştı.Gözaltı hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Rusya'nın Aleksey Navalny'yi gözaltı kararından derinden rahatsısız. Kendine güvenen siyasi liderler, rakip seslerden korkmazlar ve siyasi muhaliflere karşı şiddet uygulama veya haksız yere alıkoyma gereğini görmezler" dedi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rus muhalif Navalni'nin gözaltına alınmasına ABD'den tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus muhalif Navalni'nin gözaltına alınmasına ABD'den tepki - Son Dakika
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