Rus ordusu tarafından vurulan küçük kızı hayatta tutma çabası saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
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Rus ordusu tarafından vurulan küçük kızı hayatta tutma çabası saniye saniye kameralara yansıdı

01.03.2022 10:28
Rus ordusu tarafından vurulan küçük kızı hayatta tutma çabası saniye saniye kameralara yansıdı

Rus işgalinin sürdüğü Ukrayna'dan savaş suçu niteliğinde detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Rus ordusu tarafından saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden kız çocuğu gündem oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 6. gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Dün Belarus'ta iki ülkenin heyetlerin katıldığı müzakere görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı. Bir sonraki görüşmenin tarihi ise henüz açıklanmadı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaptığı saldırılarda 400'e yakın sivil yaşamını yitirirken Rus ordusu sivil halka yönelik agresif tutumunu devam ettiriyor.

MARİUPOL SALDIRISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna hükümeti, Mariupol kentinin doğusunda bulunan Sartana kasabasında Rusya'nın hava saldırısında 1'i çocuk toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde doktorların yaralılara müdahalesi takdir topladı. Hastaneye bilinci kapalı şekilde gelen kız çocuğu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rus ordusu tarafından vurulan küçük kız hayatını kaybetti

RUS ORDUSUNDA TOPLAM CAN KAYBI 5 BİN 300

Ukrayna güçlerinin kararlı direnişi ile karşılaşarak demoralize olmanın eşiğine gelen Rus ordusu, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamasına göre 5 bin 300 can kaybıyla birlikte 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi kaybetti.

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Son Dakika Dünya Rus ordusu tarafından vurulan küçük kızı hayatta tutma çabası saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika


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