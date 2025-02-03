Rus ordusu zorda! Koltuk değnekli askerleri cepheye göndermeye başladılar - Son Dakika
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Dünya

Rus ordusu zorda! Koltuk değnekli askerleri cepheye göndermeye başladılar

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Uzun süredir Ukrayna ile savaşta olan Rusya'nın yaralı askerleri iyileşmeden cepheye geri gönderdiği ortaya çıktı. Koltuk değnekleriyle siperlere dönen askerlerin görüntüleri İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde büyük yankı uyandırdı.

03.02.2025 14:58  Güncelleme: 15:15
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Rus komutanlar Ukrayna'yla savaşa devam etmesi yaralı askerlerini iyileşmeden cepheye sürüyor. Bazı askerler siperlere koltuk değnekleriyle dönüyor. İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporuna göre; 20. Mekanize Silahlı Kuvvetler Kolordusu'nda tamamıyla yaralı ve sakat askerlerden oluşan bir taarruz birliği kurulduğu belirtiliyor.

Rus ordusu zorda! Koltuk değnekli askerleri cepheye göndermeye başladılar

SAĞLIK SİSTEMİNİ HAFİFLETMEK İÇİN Mİ YAPILIYOR?

İngiliz istihbaratı, bu uygulamanın sebebi olarak "aşırı yük binen Rus askeri sağlık sistemini hafifletmek amacıyla" yapıldığını söylüyor. Aynı zamanda, yaralı askerlerin aktif görevlere dahil edilerek mevcut birliklerin desteklenmesine olanak tanındığı ifade ediliyor. Ancak istihbarat raporuna göre; tedavileri tamamlanmadan cepheye dönen askerler, görevden erken geri çağrılıyor. Ancak "geri çağrılma" süresinin ne kadar erken olduğu bilinmiyor.

Rus ordusu zorda! Koltuk değnekli askerleri cepheye göndermeye başladılar

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE TAARRUZ

Ocak ayında, Ukrayna'ya ait Telegram kanallarında, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk yakınlarında açık arazide koltuk değnekleriyle yürüyen iki Rus askerini gösteren bir video yayımlanmıştı. Bu askerlerin sonradan İHA saldırısı sonucu öldürülmesi, tartışmalara yol açtı.

Rus ordusu zorda! Koltuk değnekli askerleri cepheye göndermeye başladılar

Savaş ve Çatışma, İngiltere, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus ordusu zorda! Koltuk değnekli askerleri cepheye göndermeye başladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    süper güç dedikleri rusya daha ukraynayla baş edemiyor zaten suriyeden bunları Türkiye attı hemde hiç savaşmadan bittiler artık dünyada 2 tane süper güç var Amerika ve çin muhtemelen 3 cü dünya savaşıda haziranda çıkacak bu 2 ülke arasında 14 7 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    gücü tükeniyor putinin 7 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bu nasil bir yalandir 2 1 Yanıtla
  • 19815530:
    rusyada gaz ve nükleer güç var demek ki 0 0 Yanıtla
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