Rus Astsubay, altı arkadaşını ve komutanını öldürdükten sonra kaçtı - Son Dakika
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Dünya

Rus Astsubay, altı arkadaşını ve komutanını öldürdükten sonra kaçtı

Rusya'da ordusunda Astsubay rütbesi ile görev yapan Yuri Galushko'nun, uyuyan altı arkadaşını ve komutanını öldürdükten sonra kaçtığı iddia edildi. Galushko'nun Ukrayna'ya teslim olabileceği endişesiyle geniş çaplı bir arama başlatıldı.

06.05.2024 14:42  Güncelleme: 14:51
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Rusya'da ordusunda Astsubay rütbesi ile görev yapan Yuri Galushko'nun, uyuyan altı arkadaşını ve komutanını öldürdükten sonra kaçtığı iddia edildi. Kremlin, Galushko'nun Ukrayna'ya teslim olabileceği endişesiyle geniş çaplı bir arama başlattı.

Galushko'nun, dün gece arkadaşlarını kalp ve göğüslerinden yakın mesafeden vurduğu ve ardından AK-12 Kalashnikov tüfeğiyle kaçtığı bildirildi. Galushko, Rus işgali altındaki Donetsk bölgesinde konuşlanan 10. Tank Alayı'na bağlı obüs topçu taburunda görev yapıyordu.

Galushko, Rus ordusuna katılan yüz binlerce mahkûmdan biriydi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, Telegram'da ortaya çıkan bir belgeye göre Galushko'nun yakalanması için uyarı yapıldı. Belgede, "4 Mayıs 2024'te Astsubay Galushko, 10. Tank Alayı'nın obüs topçu taburuna ait altı askeri öldürüp AK-12 tüfeğiyle kayboldu" ifadesi yer aldı.

Ukrayna'da yayımlanan bir rapora göre, Galushko aslen Ukraynalıydı ve "Rusya için savaşmaya zorlandı". Ancak altı işgalciyi öldürdü ve kaçtı.

Bu katliam, Ruslar Ortodoks Paskalyası'nı kutlarken yaşandı. Aynı gün Putin, Zafer Günü etkinliği öncesinde nükleer füze rampaları, tanklar ve savaşmaya hazır binlerce askerle geçit töreni düzenledi.

Rus ordusunda görevli Astsubay Yuri Galushko, komutanı dahil 6 asker arkadaşını uyudukları sırada öldürdü
Rus ordusunda görevli Astsubay Yuri Galushko, komutanı dahil 6 asker arkadaşını uyudukları sırada öldürdü
Rus ordusunda görevli Astsubay Yuri Galushko, komutanı dahil 6 asker arkadaşını uyudukları sırada öldürdü

Kremlin, Ukrayna, Rusya, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus Astsubay, altı arkadaşını ve komutanını öldürdükten sonra kaçtı - Son Dakika

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