Rus ordusunu bekleyen büyük tehlike! 65 Kilometrelik asker konvoyu donabilir - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 14. gününde Rus güçleri Ukrayna topraklarındaki ilerleyişlerini engelleyen sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki Ruslara ait tank konvoyunda bulunan askerler yakıt sorununun yanı sıra giderek kötüleşen hava koşulları nedeniyle de donarak ölme tehlikesi yaşıyor.

65 KM'LİK ASKER KONVOYU HER AN DONARAK ÖLEBİLİR

Rus ordusuna ait 65 kilometrelik tank ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy günlerdir Başkent Kiev'e girmeyi bekliyor. Saldırı emri bekleyen askerler cephede soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlar askerlerin donmamak için her an teslim olabileceğini belirtti.

RUSYA'DAN SINIR ÖTESİ BİRLİKLERE AĞIR SİLAH DESTEĞİ

Rusya hem kendi topraklarından hem de Belarus üzerinden ağır silahlarını Ukrayna sınırına yönlendirmeye devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağır silahların taşındığı trenlerden biri gündem olurken trenin Ukrayna'nın Mariupol kentine gönderildiği belirtildi.