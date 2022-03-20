Rus ordusunun Polonya'da bulunan askeri üssü bölgede bulunan İngilizlerin telefonları sayesinde tespit edip vurduğu iddia edildi - Son Dakika

Ukrayna'daki savaş 25'inci gününe girerken İngiltere'den çarpıcı bir iddia geldi. Polonya sınırına yakın Yavoriv eğitim üssüne geçen Pazar günü düzenlenen saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetmiş, ölenlerin arasında yabancı askerlerin de olduğu iddia edilmişti.

RUS ORDUSU İNGİLİZLERİN TELEFONLARI HACKLEDİ

İngiliz basını Rus ordusunun bölgedeki İngilizlerin telefonlarını hacklemesinin ardından eğitim üssünün hedef alındığını yazdı. Hackleme işleminin ardından 30'a yakın güdümlü füzenin, ateşlendiği düşünülüyor.

RUSYA YABANCI ASKERLERİ ÖLDÜRMEK İÇİN BU YOLA BAŞVURDU

Aynı habere göre, 600 yabancı gönüllüye ev sahipliği yapan askeri üs Rus ordusu bu yöntem ile İngiliz askerlerinin varlığını teyit etmesi sonrası gerçekleşti. Başka bir deyişle Rusya özellikle yabancı askerleri öldürmek için bu yöntemi kullandı. Konu hakkında Daily Mail'e konuşan eski İngiliz savunma istihbarat subayı Philip Ingram mobil cihazları 'düşman için mükemmel hedef bulma işaretleri' olarak tanımladı.