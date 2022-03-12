Rus ordusunun, Ukrayna Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdığı iddiası - Son Dakika

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş 17. güne girerken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için direnişini sürdürüyor. Bölgeden haberler gelmeye devam ederken son olarak Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un, Rus ordusu tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN KAÇIRILDIĞI İDDİASI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko tarafından ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını söyledi.

Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov.

ZELENSKİ İDDİALARI DOĞRULADI

Sosyal medyada ve basında büyük yankı bulunan iddiayı doğrulayan isim ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırması üzerine açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim" dedi.

KAÇIRILMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Rus ordusundan 10 kişilik bir ekibin belediye başkanının başına plastik poşet geçirerek binadan çıkarttığı görülüyor.