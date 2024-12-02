27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'ı da ele geçirmişti.
Bölgede ilerleyişini sürdüren muhalifler bugün ise hiç beklemedikleri bir karşı taarruzla sarsıldı. Bugün yaptığı açıklamayla Beşar Esad rejimine destek vereceklerini yineleyen Kremlin'in hamlesi gecikmedi.
Rusya ordusuna ait savaş uçakları muhaliflerin elindeki İdlib'de bulunan üniversite hastanesine bomba yağdırdı. Bölgeden servis edilen görüntülerde hastanenin yerle bir olduğu ve yer yer yangınların oluştuğu görüldü.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını da bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu - Son Dakika
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