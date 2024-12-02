Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi\'ni vurdu

Dünya

226 yıl hapis cezası olan kadın, serbest kaldı! Nedenine siz de inanamayacaksınız

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'ı da ele geçirmişti.

ESAD'IN İMDADINA RUSYA YETİŞTİ

Bölgede ilerleyişini sürdüren muhalifler bugün ise hiç beklemedikleri bir karşı taarruzla sarsıldı. Bugün yaptığı açıklamayla Beşar Esad rejimine destek vereceklerini yineleyen Kremlin'in hamlesi gecikmedi.

HASTANEYE BOMBA YAĞDIRDILAR

Rusya ordusuna ait savaş uçakları muhaliflerin elindeki İdlib'de bulunan üniversite hastanesine bomba yağdırdı. Bölgeden servis edilen görüntülerde hastanenin yerle bir olduğu ve yer yer yangınların oluştuğu görüldü.

KREMLİN'DEN DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını da bildirdi.