Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu - Son Dakika
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Dünya

Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

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Suriye'de Beşar Eşad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı ele geçirirken bugün hiç beklemedikleri bir karşı taarruzla karşılaştılar. Rejime destek veren Rusya ordusuna ait savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ne bomba yağdırdı. Bölgeden servis edilen görüntülerde bölgenin yerle bir olduğu ve yer yer yangınların oluştuğu görüldü. Hatırlanacağı üzere Kremlin'den bugün Esad'a desteğin devam edeceği mesajı gelmişti.

02.12.2024 15:31
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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'ı da ele geçirmişti.

ESAD'IN İMDADINA RUSYA YETİŞTİ

Bölgede ilerleyişini sürdüren muhalifler bugün ise hiç beklemedikleri bir karşı taarruzla sarsıldı. Bugün yaptığı açıklamayla Beşar Esad rejimine destek vereceklerini yineleyen Kremlin'in hamlesi gecikmedi.

HASTANEYE BOMBA YAĞDIRDILAR

Rusya ordusuna ait savaş uçakları muhaliflerin elindeki İdlib'de bulunan üniversite hastanesine bomba yağdırdı. Bölgeden servis edilen görüntülerde hastanenin yerle bir olduğu ve yer yer yangınların oluştuğu görüldü.

KREMLİN'DEN DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını da bildirdi.

Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi\'ni vurdu

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Son Dakika Dünya Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • vasfi demir:
    maşallah 9 18 Yanıtla
  • Derviş:
    güçü sadece böyle yetiniyor ukrayna da dibe indi karşı karşıya gelip rus ayısı ve esad pici carışmıyor korkaklar Türkiye de pısırık kalıyor ÖSO ya uçakları düşürmesi için silah vermesi gerek kuma soktum kafamı kimse görmüyor diyor halbuki bütün dünya biliyor muhalefet in arkasında Türkiye olduğunu 6 7 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Bu yalan haberleri yaymak için işbirlikçi YAYSAT kaç para kazanıyor? Ahiretlerini satanlar! Allah'ın gazabı gelmeden vazgeçin bu fitne fesad işlerden uzak durun! RUSYA hastane değil terör yuvalarını Türkiye'nin yapamadığını yapıyor! Türkiye ey zavallı gafil kalmış.ulke,sen ne zaman kendine geleceksiniz,ne zaman? Aman Allahım bu nasıl koyu bir GAFLET, nasıl? Yetiş Yarabbim! 1 6 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    abd Rusya! Allah ikinizin de her çeşit belasını versin inşallah. 0 0 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    muzay!!!şehrin üzerine bomba atıyor bu duruma öfke duyan sadece pkk ypg sevenler kuduruyorlar 0 0 Yanıtla
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