Rus savaş uçaklarının Ukrayna'nın Harkov şehrini bombaladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu.

KIEV DAHİL ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE PATLAMALAR YAŞANIYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehrinde büyük patlama sesleri duyuluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, "Kiev etrafında yaşanan patlamalar roket saldırılarıdır" açıklamasını yaptı.

SALDIRILARDA CAN KAYBI OLUP OLMADIĞINA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

RUS JETLERİ HARKOV'DA

Öte yandan onlarca Rus jetinin Harkov'u bombaladığı anlar böyle görüntülendi. Şehirden siren sesleri yükseldi.