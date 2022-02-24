Rus savaş uçaklarının Ukrayna'nın Harkov şehrini bombaladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Rus savaş uçaklarının Ukrayna'nın Harkov şehrini bombaladığı görüntüler ortaya çıktı

24.02.2022 09:54

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu bu sabah itibarıyla Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel askeri operasyon başlattı. Harekatın başlamasıyla birlikte Ukrayna'nın neredeyse tüm kentlerinden bomba ve siren sesleri gelirken, Harkov'dan gelen görüntüler ise büyük endişe yarattı. İnternete düşen videoda Rus jetlerinin kenti bombaladığı anlar ve şehirde duyulan siren sesleri yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu.

KIEV DAHİL ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE PATLAMALAR YAŞANIYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehrinde büyük patlama sesleri duyuluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, "Kiev etrafında yaşanan patlamalar roket saldırılarıdır" açıklamasını yaptı.

SALDIRILARDA CAN KAYBI OLUP OLMADIĞINA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

RUS JETLERİ HARKOV'DA

Öte yandan onlarca Rus jetinin Harkov'u bombaladığı anlar böyle görüntülendi. Şehirden siren sesleri yükseldi.

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Son Dakika Dünya Rus savaş uçaklarının Ukrayna'nın Harkov şehrini bombaladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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