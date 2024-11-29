Rus uçakları, Halep\'i vurmaya başladı

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HTŞ'ye bağlı gruplarının Suriye'de ilerlemesinin ardından Rusya harekete geçti. Rus savaş uçakları Halep'in merkezini vururken, muhalif grupların merkezi konumundaki İdlib 'e ve Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesine de hava saldırısı düzenledi.

Suriye 'de Heyet Tahrir Eş- Şam 'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Üç gündür süren çatışmalarda muhalifler, Halep'in merkezine girmeye başladı.

NE OLMUŞTU?

Rejim güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, HTŞ'nin Halep'in kuzeybatısında bazı köy ve kasabaların kontrolünü ele geçirdiğinin bildirilmesiyle başlamış, Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin güney İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırılarına yanıt verdiklerini söyleyen muhalif gruplar, "Saldırıyı Püskürtme Operasyonu" başlattıklarını açıklamıştı.