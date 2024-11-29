Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı - Son Dakika
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Dünya

Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

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Beşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle birlikte bölgedeki tansiyon iyice yükseldi. Bu gelişme üzerine Rus güçleri Halep'i vurmaya başladı.

29.11.2024 16:58
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Suriye'de Heyet Tahrir Eş- Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Üç gündür süren çatışmalarda muhalifler, Halep'in merkezine girmeye başladı.

RUSYA'DAN HAVA SALDIRISI

HTŞ'ye bağlı gruplarının Suriye'de ilerlemesinin ardından Rusya harekete geçti. Rus savaş uçakları Halep'in merkezini vururken, muhalif grupların merkezi konumundaki İdlib'e ve Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesine de hava saldırısı düzenledi.

Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

PESKOV'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Kremlin sözcüsü Peskov, HTŞ liderliğindeki cihatçıların İdib'den Halep'e başlattığı saldırıyı 'Suriye'nin egemenliğine tehdit' olarak niteledi.

NE OLMUŞTU?

Rejim güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, HTŞ'nin Halep'in kuzeybatısında bazı köy ve kasabaların kontrolünü ele geçirdiğinin bildirilmesiyle başlamış, Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin güney İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırılarına yanıt verdiklerini söyleyen muhalif gruplar, "Saldırıyı Püskürtme Operasyonu" başlattıklarını açıklamıştı.

Rus uçakları, Halep\'i vurmaya başladı

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Esed Rejimi, Politika, Tansiyon, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selim Han:
    Rus lari, israil suriye yi saldirirken hic göremedik, ayni performansi israil e karsida isteriz 152 11 Yanıtla
  • D Celik:
    Israil girince neden rusya vurmuyor 105 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu Suriye işi dalga dubara Eset güçleri nerde 48 2 Yanıtla
  • Bu Kim:
    rusyada israil kuklasi 35 4 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    bu Htş nerden çıktı bunlar kimin ürünü 11 2 Yanıtla
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